¿Cuándo se legalizaron los casinos online en España? El mercado de apuestas es amplio al momento de decidir en dónde arriesgar dinero y obtener beneficio Redacción

miércoles, 18 de mayo de 2022, 08:35 h (CET) Los juegos de azar y las apuestas deportivas en España son uno de los medios de entretenimiento más populares. Desde juegos clásicos como el bingo, póker o blackjack hasta apuestas en eventos deportivos en el fútbol, basket o tenis.

La variedad de opciones para apostar en España es amplia, se consiguen diversas alternativas para generar algo extra siempre y cuando logres participar de forma responsable y legal, declarando tus beneficios ante la ley si llegan a ser elevados.

A finales de los años 70 se establecieron leyes que dejaban clara la legalidad de los juegos con apuestas de dinero real. Años después, las tragaperras y otros clásicos juegos de azar se permitieron pero todavía no eran regulados por el estado.

Mientras la era digital desarrolló los famosos casinos online reconocidos en la actualidad, en 2011 fueron regulados por el enorme volumen de dinero que se manejaba, donde incluso se deben declarar impuestos en ciertos casos.

Hoy en día encontrarás diferentes lugares para apostar desde casa, JugarBet es el portal ideal para descubrir casinos legales. Recuerda que estos deben cumplir con ciertas normas y ser operadores legales para asegurar tu dinero.

¿Es común apostar en España?

Durante décadas los juegos de habilidad en España han sido uno de los preferidos por la comunidad. El bingo desde sus inicios llamó la atención junto a la lotería, cuyos premios y modos de juegos mantenían entretenidos a todos por horas.

El sector digital ha logrado aumentar la cantidad de apostadores en los últimos años, donde se estima que hay más de 1 millón de usuarios activos. No obstante, la censura de juegos de azar ha afectado su propaganda en los nuevos participantes.

La comunidad de apostadores está compuesta en un 83% por hombres y el 86% cuenta con un rango de edad de entre 45 y 18 años. Gran parte de los aficionados por las apuestas se ubica con un estatus social medio-alto.

Asimismo, en el último trimestre del 2021 según la Dirección General de Ordenación del Juego el volumen de dinero del sector de apuestas fue de 6.368 millones de euros; un poco menos del 3% en comparación del trimestre anterior, afectado por la regulación de publicidad de juegos de azar y apuestas.

¿En dónde se suele apostar más?

El mercado de apuestas es amplio al momento de decidir en dónde arriesgar dinero y obtener beneficio. Encontrarás variedad de casinos y casas de apuestas para aprovechar promociones y multiplicar tu presupuesto.

Entre las apuestas más populares en España tenemos:

Bingo : Un juego de azar clásico, frecuentado por los apostadores mayores cuyo volumen ronda los 3,51 millones de euros. Aún así, ha perdido participantes durante los últimos años.

: Un juego de azar clásico, frecuentado por los apostadores mayores cuyo volumen ronda los 3,51 millones de euros. Aún así, ha perdido participantes durante los últimos años. Apuestas deportivas : Las apuestas en deportes están en tendencia, consiguiendo mover hasta 59,16 millones de euros entre los usuarios activos.

: Las apuestas en deportes están en tendencia, consiguiendo mover hasta 59,16 millones de euros entre los usuarios activos. Juegos de casino: Los casinos físicos o en línea siguen dominando el mercado, con un volumen de 100,33 millones de euros en sus actividades.

Finalmente, la industria de las apuestas ha cambiado durante las últimas décadas, donde los concursos y loterías perdieron un gran porcentaje de sus usuarios activos. Mientras que los casinos online y apuestas deportivas siguen en tendencia.

