La importancia del sector digital en la recuperación económica Este año y medio nos ha puesto en nuestro sitio y nos ha hecho recordar de manera más consciente la importancia que tiene esta nueva era digital en nuestras vidas Redacción

martes, 2 de noviembre de 2021, 08:46 h (CET) Fuente: Pixabay Lo cierto es que no esperábamos la caída que ha tenido la economía mundial en los últimos dos años, pero tampoco esperábamos que la recuperación sucediera con la velocidad que lo está haciendo en la actualidad.

Las recesiones económicas ocurridas anteriormente habían tardado años en producirse, pero esta última recesión lo hizo en apenas un par de semanas, un dato que alarmó de sobremanera a la población mundial. Pero si hay algo que tengamos los humanos es el afán de superación y de mejora constante, algo que se ha visto reflejado claramente en el estado actual de la economía, los vaticinios que se hacían en referencia a la salida de la recesión no eran del todo favorables para ningún país, sin embargo en el caso de España en concreto, el impulso ha sido muy favorable y muy superior a lo esperado.

Los entendidos en el tema recuerdan que aunque la mejoría es mucho más favorable de lo esperado, aproximadamente nos encontramos en la mitad del ciclo económico, y que es además un ciclo inusual con lo cual debemos andar aún con pies de plomo en términos de inversión.

La inversión en mercado de divisas o Forex, puede suponer un buen comienzo para adentrarnos en el mundo de las inversiones y fomentar el movimiento monetario. Esto se debe a que el mercado de Forex, también conocido como mercado de divisas, es uno de los más importantes a nivel global y cualquier empresa internacional debe tenerlo en cuenta.

Un ejemplo de ello es la empresa española Repsol, que trabaja de forma internacional alrededor del mundo. Cuando esta empresa debe comercializar en el Reino Unido, el par de divisas que está observando es el EUR/GBP, pero, por otro lado, si se trata del comercio con Estados Unidos, el par que se habrá que analizar es el EUR/USD. A su vez, estos pares pueden verse afectados por eventos que sucedan en los países que operan con dichas divisas, pudiendo aumentar o reducir sus beneficios, por lo que las empresas tienen que estar muy pendientes del mercado de Forex.

El impulso económico de la era digital

Uno de los sectores que más aumento ha tenido en los últimos dos años y que más ha contribuido a la mejora económica, ha sido el digital. Los expertos comentan que en este último año y medio hemos avanzado digitalmente lo que se esperaba avanzar en diez años, un aumento enormemente significativo.

Las empresas más pequeñas, pymes y autónomos que estaban más rezagados y menos predispuestos a hacer una mejora digital para sus empresas, han sido conscientes de la importancia de contar con una estructura online que pueda atraer clientes y mostrar a esos leads, qué ofrecemos, cómo lo ofrecemos y cómo puede ayudarles.

Muchas de estas empresas eran pequeños negocios de barrio, tiendas de moda, farmacias, carnicerías, panaderías... que no conocen del impacto y la importancia que ha tenido para la economía no solo propia, sino de la región o el país, habiendo tomado la determinación de dar el salto digital.

Se ha disparado la creación del e-commerce y páginas corporativas para empresas, ya todas las empresas sean más o menos grandes quieren tener su hueco en internet y quieren poder ofrecer sus productos y servicios a todo el mundo a través de la red de redes.

En conclusión, este año y medio nos ha puesto en nuestro sitio y nos ha hecho recordar de manera más consciente de la importancia que tiene esta nueva era digital en nuestras vidas.

