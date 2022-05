Planificar la despedida de soltera perfecta: cuatro cosas que debes saber Lo más recomendable es recurrir a una empresa especializada en este segmento Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 17 de mayo de 2022, 10:10 h (CET) Una despedida de soltera bien planificada puede convertirse en uno de los momentos más memorables de nuestra vida. Además, más allá de ser una oportunidad perfecta para llevar a cabo planes divertidos y desenfadados, también cuenta con un alto valor simbólico. Al final se trata de un tributo a la juventud, a la amistad y a la feminidad.

A continuación, compartimos contigo una serie de consejos básicos para organizar una despedida de soltera inolvidable. No obstante, lo más recomendable es que recurras a una empresa especializada en este segmento. Puedes ver un ejemplo en esta web de despedidas de soltera en Granada.

¿Quién será la responsable de planificación?

Aunque lo más habitual es que la madrina de la boda asuma la organización de la despedida de soltera, no tiene por qué ser así. Cualquier persona allegada a la futura esposa puede tomar la iniciativa. El único requisito importante que debería cumplir es conocerla tanto como sea posible. Sólo teniendo en cuenta su personalidad, sus expectativas y sus preferencias podrá asumir su papel. No obstante, es importante tener en cuenta que la organización de una despedida puede estar sujeta a diferentes responsabilidades por lo que es recomendable que busque ayuda por parte de un equipo especializado en este tipo de eventos.

Busca soluciones creativas

Una despedida de soltera perfecta es capaz de sorprender a la novia. Bien llevada a término, puede llegar a convertirse en una experiencia inolvidable. En contra de lo que se tiende a pensar, estos eventos pueden llevarse a cabo a partir de fórmulas muy creativas. Las despedidas de soltera tematizadas son una tendencia creciente. Existen muchos factores que pueden convertirse en una fuente de sorpresas: Los regalos, la ubicación, las actividades a desarrollar durante la velada, el menú, el vestuario… Las posibilidades son infinitas.

Establece la fecha

La mayoría de despedidas de soltera se llevan a cabo un mes o una semana antes de que se celebre el enlace. Tener clara la fecha de celebración será fundamental para llevar a cabo una planificación efectiva. ¿Cuándo empezar a organizarla? En realidad esto dependerá del tipo de evento o celebración que se quiera organizar. No obstante, en términos generales bastará con dar los primeros pasos un mes antes de que llegue la fecha de la despedida. Ten en cuenta que debe haber un margen razonable para contactar con todas las invitadas y confirmar su asistencia, formalizar las reservas en pertinentes o adquirir todos los complementos necesarios. Si, por ejemplo, el plan se va a desarrollar en el extranjero a modo de viaje de chicas, es probable que el período de planificación se extienda más allá de un mes.

Por supuesto, lo primero que deberás tener en cuenta a la hora de definir la fecha de la despedida será confirmar la disponibilidad de la novia. Para afinar más, podrías buscar al menos dos fechas alternativas. De este modo contarás con una opción complementaria en caso de que se produzcan imprevistos u obstáculos de cualquier tipo. Si asistirán muchas personas, puede que sea complicado cuadrar agendas. Además, debes tener en cuenta que pueden producirse incidentes ajenos a nuestra voluntad como por ejemplo, contratiempos climáticos. Contar con fechas alternativas representará una garantía de seguridad y, al final, esto nos ayudará a aliviar tensiones y presiones innecesarias. Ante cualquier problema, cundirá la calma siempre que haya un plan B.

Las invitadas: Lo más importante

Este es quizá el punto más importante de la planificación porque, por encima de cualquier otra consideración, lo que marcará la diferencia y hará de la despedida algo inolvidable, será la presencia de las personas más importantes en la vida de la futura novia. Esta es, de hecho, una de las razones por las que tradicionalmente son las personas más allegadas a ella quienes se encargan de organizar la despedida. Ellas conocen perfectamente cuál es su círculo familiar y personal y, en definitiva, saben quiénes no pueden faltar.



A pesar de todo, a veces es difícil no olvidar algún nombre. Por ello, lo más recomendable es contar con el listado de invitadas a la boda. De este modo, te asegurarás de no cometer el error de invitar a la despedida a alguien que no ha sido invitada a la boda. Una vez que hayas definido el grupo de invitadas, deberás compartir con ellas una lista con las posibles opciones: Planes, localizaciones y regalos. Contar con una opinión grupal te ayudará mejor a tomar la decisión más adecuada y además probablemente te proporcione un extra de inspiración. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Planificar la despedida de soltera perfecta: cuatro cosas que debes saber Lo más recomendable es recurrir a una empresa especializada en este segmento Por qué montarse un gimnasio en casa Lo primero que has de pensar es el tipo de ejercicio que buscas hacer “Un país sin humor no es un país” Entrevista a Gerard Jofra, humorista, hijo de la cantante Conchita Alcaide y del humorista Eugenio El Ranking Educativo Innovatec pone en valor la excelencia de las Escuelas de Negocio Iberoamericanas Las Escuelas de Negocio de España, México, Ecuador, Perú y de Costa Rica aparecen en esta edición entre las mejor posicionadas El acoso escolar no es solo cosa de niños, es un grave problema que ha de hacer reflexionar a toda la sociedad Es una forma de maltrato psicológico, verbal y físico. La sufre un menor por parte de otro o de un grupo de ellos