Menorca se prepara para una temporada de éxito El volumen turístico recibido para esta primera quincena de mayo se refleja en una apuesta empresarial por adelantar la temporada Redacción

martes, 17 de mayo de 2022, 08:11 h (CET) A pesar de las muchas incertidumbres que ha sufrido el sector turístico durante los dos últimos años a causa de la pandemia, las restricciones y la crisis, en muchos destinos ya empieza a sentirse un resurgir del sector. En la isla de Menorca, la recuperación turística se consolida, llegando a niveles de reservas propios del año 2019. La temporada ha arrancado con fuerza y se augura una buena temporada para la isla.

Sin embargo, existe también cierta incertidumbre con respecto al desarrollo de la temporada alta. El propio Govern balear trabaja en un modelo de reducción de plazas para el decrecimiento del volumen turístico, algo que preocupa sobre todo de cara a la falta de suministros.

Un ejemplo lo tenemos con la pobre flota de alquileres de coche, como comenta Minurka, empresa de alquiler de coches en Menorca con más de 20 años en el sector, que han visto como no han podido ampliar la flota por falta de coches.

Rápido despegue

La temporada ha arrancado con fuerza y los turistas parecen deseosos de elegir Menorca como destino. Desde la Asociación Hotelera de Menorca (Ashome), aseguran que hay establecimientos que incluso superan las cifras previas a la pandemia en cuanto a ocupación prevista. Por su parte, el aeropuerto de Menorca está registrando un importante flujo de pasajeros, lo cual llena de optimismo a los hosteleros.

El volumen turístico recibido para esta primera quincena de mayo se refleja en una apuesta empresarial por adelantar la temporada. Aunque hay quien pide prudencia, ya que todavía no se pueden lanzar las campanas al vuelo, aunque en la segunda quincena de mayo y sobre todo en los meses de junio, julio y agosto las previsiones en cuanto a reservas son muy buenas.

La clave de la recuperación económica

Los analistas y economistas miran con buena cara a estas cifras de ocupación en Menorca. Muchos señalan al turismo como clave para la recuperación económica de la isla, que ha sufrido mucho los embates de la última crisis económica.

Recuerdan la cifra de crecimiento estimado del 4,8% anunciada por el Fondo Monetario Internacional como buen augurio de cara a la temporada estival, y sitúan todas sus esperanzas en la fuerza económica del sector turístico. Pero hay quien se pregunta si no es esta una apuesta demasiado arriesgada.

Prudencia para no morir de éxito

Tanto desde la patronal como desde el Gobierno balear, instan a no vender la piel del oso antes de cazarlo. Por un lado, las reservas para el mes de septiembre son todavía flojas, y si bien es cierto que aún se pueden remontar, también genera incertidumbre en cuanto al desarrollo de la temporada. Por otro lado, la crisis de suministros que se ha venido sufriendo podría generar una situación en la que la demanda por parte de los turistas supere con creces a las capacidades de oferta de la isla.

La clave estaría en cambiar el modelo turístico. Reducir el número de viajeros y atraer a un turismo selecto y de calidad. Que se reciba a menos gente pero que pasen más tiempo en la isla y dejen más beneficios. Atraer a turistas de alto poder adquisitivo es uno de los objetivos que se plantean las empresas de viaje, que patrocinan Menorca bajo el slogan del "lujo sostenible".

