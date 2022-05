Hippy Collective: Las mejores flores de CBD de España Son su producto estrella, provienen de los mejores cultivos de Suiza Redacción

martes, 17 de mayo de 2022, 08:05 h (CET)

Hippy Collective es la marca líder en flores de CBD en España. La startup fundada por tres jóvenes catalanes tiene muy claro que quiere dominar el mercado ofreciendo unos productos de calidad inigualable al mejor precio. Comprar CBD online barato ya es posible.

En un sector emergente como este, donde las marcas no han jugado ningún papel en el pasado, quieren establecerse como la firma referente de CBD. Su ambición es ser el "Hawkers" del CBD a corto plazo y a largo plazo mucho más.

Según cuentan los fundadores, las claves de su éxito son: cuidar muchísimo la imagen de marca, hacer un marketing perfecto y crear una experiencia única para el comprador nunca vista en este sector.

Abrieron hace solo un mes y ya tienen +150 clientes y subiendo gracias a su clara apuesta de aportar valor a sus clientes. Sus flores de CBD, que son su producto estrella, provienen de los mejores cultivos de Suiza. A diferencia de mucho del producto nacional, Hippy cumple con todas las normativas y regulaciones legales por lo que es 100% seguro comprar.

A parte de CBD, han lanzado incluso su propia colección de ropa urbana y accesorios para complementar su catálogo y potenciar su imagen de marca. Incluso tienen unas camisetas que te vienen con el bolsillo lleno de CBD. Una delicia para los amantes de las marcas callejeras.

Como no podría ser de otra manera, grandes personalidades Españolas ya han probado su producto y están entusiasmados. No solo por la calidad sino por el trato cercano y atento de sus fundadores.

Actualmente, están de promoción comercializando un "Welcome Pack" con un precio de risa, 16 g a 1,5 €/g. Cómo hemos podido comprobar, comprar CBD barato y de calidad nunca había sido tan fácil. Ahora con tan solo unos clics, Hippy te trae a la puerta de tu casa el mejor CBD de España.

