Viajar de forma sostenible, un valor en alza de la mano de Viajeros Low Cost y LIVEGENS

El proyecto ‘Road trip sostenible en furgo camper’ ha sido premiado en los Chapka New Stars. Con ello se pretende impulsar una nueva forma de viajar respetuosa con el medioambiente, que pone en valor el patrimonio natural y paisajístico de España La conciencia social y el compromiso con el medioambiente es algo que los hermanos Aitor y Javier Ramón llevan en los genes. Estos dos emprendedores fueron pioneros en nuestro país con proyectos referentes a la moda ecológica y complementos de moda ecosostenibles, preocupándose en todo momento de que el proceso cumpliera los más altos estándares de calidad y mostrando un compromiso con la solidaridad, la ecología y la educación medioambiental. Todo ello sin dejar de lado el diseño, ya que sus gafas de sol de madera de bambú, relojes de madera sostenibles y muchos de los complementos de su tienda online Livegens han tenido una gran aceptación entre los amantes de la moda y la naturaleza.

Pero sus inquietudes con el medioambiente no terminan en el mundo de la moda, sino que en su afán por mostrar que un mundo más sostenible y verde no está reñido con el disfrute de las cosas buenas y bonitas de la vida, ahora han diseñado un viaje en furgo camper por el norte de España que ha sido escogido como proyecto ganador en los Chapka New Stars. La propuesta consiste en un road trip por el noroeste peninsular en una preciosa furgo camper T3 estilo retro de Salty Campers, totalmente restaurada por sus dos fundadoras como una apuesta decidida por la economía circular. Para ello, los hermanos Ramón contarán también con el apoyo de Chapka y la colaboración de la agencia de viajes sustentables Ruteart. El viaje tendrá lugar entre el 29 de mayo y el 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente. El recorrido pasará por Cantabria, Asturias, la comarca del Bierzo y las provincias de Lugo y A Coruña en Galicia, apostando por una ruta sostenible de playa y montaña por algunos de los entornos naturales más bellos del país,con salida desde Muriedas (Cantabria) y fin de ruta en Oleiros (A Coruña).

Desde su blog Viajeros Low Cost, los hermanos Aitor y Javier Ramón ofrecen mucha más información y tips para que viajar sea lo más económico, auténtico y ecosostenible posible. De este modo ponen su granito de arena para luchar contra el abrumador turismo de masas que consume cada vez más recursos turísticos, además de concienciar a la sociedad sobre la importancia de eliminar los plásticos de un solo uso, la limpieza de basuraleza en entornos naturales y un modelo de desarrollo respetuoso con el medioambiente, en el marco de los maravillosos parajes naturales de la España Verde.