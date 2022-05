​Gafas de luz azul: qué son y cómo ayudan a nuestros ojos Son aptas para cualquier edad, desde los niños a los más mayores Redacción

viernes, 13 de mayo de 2022, 16:31 h (CET) Los dispositivos electrónicos forman parte de nuestro día a día: smartphones, tabletas, y ordenadores se han instalado en nuestras vidas y casi se han convertido en una prolongación de nosotros. Sería impensable seguir con nuestra actividad normal prescindiendo de ellos, especialmente por la dependencia que tenemos en ámbitos como el laboral o el lúdico.



Por poner un ejemplo ilustrativo, y según estudios recientes, los menores pasan una media de cuatro horas diarias conectados a una pantalla cuando están fuera del colegio. Además, la mitad de la población desconoce el peligro que supone no proteger sus ojos. Al margen de otras consecuencias, está comprobado que una sobreexposición a la luz artificial que emiten las pantallas de los dispositivos digitales puede suponer un serio riesgo para la salud visual.

Qué son las gafas con filtro de luz azul

Existe una práctica forma de proteger la visión del ataque constante que provoca la exposición prolongada a las pantallas y dispositivos digitales: las gafas de luz azul. Están diseñadas específicamente para filtrar los rayos de luz azul perjudiciales y evitar que causen daños en la visión, ya que el ojo humano no es muy hábil bloqueándolos.

Es importante recordar que la luz azul no solo se encuentra en los dispositivos digitales, también se desprende de las luces LED, los fluorescentes y la propia naturaleza, es decir, del sol.

Principales riesgos de una sobreexposición a la luz azul

Cuando nos referimos a riesgos ante una pantalla de luz azul, cabe destacar la fatiga visual y el ojo seco, síntomas que incluye el conocido como síndrome visual informático, debido a la tendencia a no parpadear con la frecuencia que sería deseable y a fijar la vista en exceso. La exposición a la luz azul también puede manifestarse con dificultades para conciliar el sueño, visión borrosa e incluso dolores de cabeza.

Algunos especialistas también suman a lo anterior una posible degeneración macular a largo plazo y una consiguiente pérdida de visión.

Cómo protegen las gafas con luz azul y quién puede llevarlas

La protección es permanente en cualquier circunstancia: al aire libre, ante pantallas, en ambientes iluminados con LED o fluorescentes, etc. Además, las gafas de luz azul también pueden aplicarse a lentes con graduación, independientemente de la que se tenga, por lo que son una herramienta perfecta, por ejemplo, para las personas que utilizan gafas ocupacionales.

Otra de las características de las gafas de luz azul es que son aptas para cualquier edad, desde los niños a los más mayores.

