Esencial Pool y su sistema de calentamiento pasivo de la piscina

miércoles, 11 de mayo de 2022, 17:21 h (CET)

Un elemento que tiene un consumo excesivo de energía es la bomba de calor eléctrica para piscina, lo cual afecta a la economía del hogar y al medioambiente, por eso es importante apostar por alternativas más sostenibles, ecológicas y que generen un ahorro económico.

Una de las opciones más recomendadas para el calentamiento del agua de las piscinas es la utilización de un sistema de calentamiento pasivo a través de la radiación solar, algo posible gracias a la impermeabilización con lámina armada de color oscuro. La empresa Esencial Pool aplica este innovador método para la construcción y rehabilitación de piscinas, con la garantía de entregar un producto de la mejor calidad accesible para todos.

Elevar la temperatura de la piscina sin generar ningún residuo, mediante el calentamiento pasivo Con las piscinas Esencial Pool es posible alargar la temporada de baño sin la necesidad de utilizar una bomba de calor eléctrica, teniendo en cuenta el elevado consumo que esta representa tanto medioambiental como económico. En ese sentido, el calentamiento pasivo puede incrementar la temperatura del agua entre 2° C y 4 °C más, debido a la influencia de la radiación solar.

El sistema funciona con una lámina armada de color oscuro hecha con PVC que atrapa una cantidad mayor de energía solar, además entregando un efecto impermeabilizante. Este método está especialmente recomendado para zonas frías, sobre todo en aquellas locaciones donde existen menos horas de luz.

Por esta razón, los habitantes de las regiones montañosas ubicadas en el norte de España tienen la posibilidad de aumentar la temporada de baño hasta 3 meses más. El valor agregado es que se trata de un producto totalmente ecológico y sostenible con el entorno, priorizando el ahorro energético y económico.

¿Por qué es una buena opción elegir los servicios de Esencial Pool para la construcción de una piscina? En ocasiones, el coste de una piscina puede significar un obstáculo para quienes tienen el deseo de construirla, motivo por el cual Esencial Pool ofrece una financiación total a 24 meses sin intereses ni gastos. Asimismo, el ahorro en el consumo de agua representa un 90 % menos que el registrado en las piscinas convencionales. Además, tienen sistemas de ultrafiltración y un menor uso de químicos.

Al ser construidas sin tuberías, los problemas y las necesidades de mantenimiento son menores, ya que los accesorios están desarrollados para evitar la mayor cantidad de problemas futuros. De esta forma, se convierten en espacios más fáciles y rápidos de limpiar, además de no ser perjudiciales para personas con piel delicada como los niños y ancianos.

Para acceder a un presupuesto gratuito y personalizado, la empresa Esencial Pool cuenta con un formulario disponible para los clientes en su página web. Una vez recibida la información, un equipo de asesores profesionales guiará al cliente en su compra y resolverá las dudas surgidas en torno al servicio que ofrece la compañía. Además, ofrece un servicio 100 % personalizado y adaptado a cada cliente.



