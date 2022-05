El Milagro de la palabra: Adrián Torres

El avión toma tierra en el aeropuerto de Tocontín, en Tegucigalpa y me preparo para una intensa semana de trabajo. Voy a entrevistarme con Berta Zúñiga Cáceres, coordinadora general de la COPINH, hija de la asesinada Berta Cáceres, Jennifer Ávila productora del documental del 2016 Guardiana de los Ríos y que supuso la muerte de Berta Cáceres y a Kevin Reyes para un trabajo de investigación sobre Berta.

No pierdo la ocasión de poder entrevistarme con mi amigo y escritor Adrián Torres que me espera en la puerta de la Catedral de San Miguel Arcángel. De ahí caminando llegamos al Tito Aguacate, en la calle Matute, y con un “Tito Aguacate” con hielo, para mí y para mi querido amigo, atole de guayaba acompañados de posole, conversamos como dos buenos amigos:

Adrián nació en 1972, junto a la aldea de Linaca, del departamento de Choluteca. Miembro de una familia ganadera, para ir al colegio tenía que caminar durante cuatro kilómetros e iba con gusto, pues le encantaba aprender. Muy joven, con apenas 12 años y siendo el menor de siete hermanos se va con su madre Tomasa, al separarse de su padre. Devora libros por su especial timidez y se enamora ”apasionadamente” de las letras. Muy joven tiene que comenzar a trabajar y su madre lo matricula en el horario nocturno del Instituto Cultura Sureño.

Un misionero llamado Anthony lo conoce y le sugiere que predique y retoma los estudios, algo que no ha abandonado pues es un enamorado de aprender, algo que comparte con su esposa Alba y sus tres hijos.

Tres novelas y va camino a ser un referente de las letras no sólo hondureñas, que ya lo es, sino de la literatura latina emulando a sus admirados Gabriel García Márquez y Ramón Amaya Amador.

1- ¿Recuerdas el primer libro que leíste? ¿Y la primera historia que escribiste? Me haces retornar a la nostalgia, es algo muy hermoso. El primer libro que leí fue "Blanca Olmedo" de Lucila Gamero De Medina. Una novela maravillosa que relata la lucha de una mujer hermosa e inteligente que lucha por la felicidad, en definitiva, una historia de una persona con los anhelos que todos buscamos. La primera historia que escribí fue la novela Sombras Entre la Tormenta y que presente un radiante sábado, soleado y luminoso, 17 de noviembre de 2018 en la Casa de la Cultura de El Progreso, aun me emociono cuando lo recuerdo.

2- ¿Cuál fue el primer libro que te impactó y por qué? El primer libro que me impactó fue "Cien años de soledad". Creo que fue a causa de su realismo mágico. No pude soltarlo una vez lo empecé a leer, como me suele pasar con muchos libros, hasta que lo terminé al siguiente día. Así que lo leí en dos días. Lo leí cuando yo era un joven cazador de sueños, 24 años. Y desde luego que lo he vuelto a leer.

3- ¿Qué personaje de un libro te hubiese gustado conocer y crear? Difícil pregunta, pero, aunque me cuesta decidir elijo a Edmond Dantés, el protagonista del libro “El Conde de Montecristo". No por su venganza, y lo quiero reseñar, sino por su tesón, por su inteligencia y viveza, pero especialmente por su destacada honradez.

4- Manías a la hora de escribir y leer…. La verdad que no muchas, déjame que piense. Cuando estoy escribiendo, especialmente si estoy construyendo la pieza literaria o un desenlace, pierdo la noción del tiempo. También releo muchas veces y hago cambios en cada revisión. ¿No sé si eso son manías? Cuando leo algún buen libro, también me sucede lo que al escribir ¿puede ser que me guste recrearme en el placer de la lectura?

5- ¿Cuáles son tus géneros favoritos? La verdad, y te soy sincero, la novela y los cuentos, sin ningún género de dudas.

6- ¿Qué estás leyendo ahora? ¿Qué estás escribiendo? En este momento tengo entre mis manos “El tambor de hojalata" de Gente Grass y la sobrecogedora historia del niño Oscar Matzerath en la II Guerra Mundial. Relativo a mis proyectos actuales estoy escribiendo cuentos que recogen y se centran en la situación política de nuestro país en las últimas décadas.

7- ¿Cómo ves el panorama editorial para tantos autores? El panorama editorial es complicado para los escritores. Pero sólo cuando nos referimos a las grandes editoriales. Ahora tenemos la ventaja de contar con editoriales independientes, escritores independientes que se autopublican y también contamos con la tecnología que nos permite por muchos medios difundir nuestros trabajos. De modo que, en resumidas cuentas, tenemos más apertura ahora que los escritores de hace varias décadas atrás. También el mercadeo se hace más fácil al tener la opción de mercadearlos en Amazon, tanto en físico como digital. Yo no he tomado esa opción.