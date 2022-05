El arte de vestir el fuego con los diseños exclusivos de las chimeneas DAE Emprendedores de Hoy

miércoles, 11 de mayo de 2022

Sin importar el tiempo que pase, la chimenea es un elemento funcional y a la vez decorativo que nunca ha pasado de moda en los ambientes hogareños.

Cuando baja el nivel de los termómetros, una de las mejores sensaciones que existe es la de recibir el calor producido por la madera encendida.

Cuando a esa funcionalidad se le añade un diseño trabajado en un material noble y atemporal, se consigue un efecto que implica protección y hospitalidad. Eso es lo que entienden en la empresa DAE, dedicada desde los años 70 a la manufactura de chimeneas de autor.

Los orígenes de DAE Aunque la empresa comenzó formalmente a mediados de los años 70, sus inicios se remontan al menos una década atrás. Fue en el ocaso de la dictadura franquista cuando José Antonio Coderch decidió construir su primera chimenea inspirada por las obras inglesas de Mahón. Estas, a su vez, habían tenido sus antecedentes en proyectos arquitectónicos de Cadaqués.

Influenciado por maestros como Peter Harnden y Lanfranco Bombelli, Coderch hizo en 1964 el encargo de un modelo en chapa a su amigo Leopoldo Milá. Al trabajo resultante lo llamaron Capilla y fue tan exitoso que ganó el Premio Delta ADI/FAD. Eso motivó a Coderch y Milá a diseñar y construir desde entonces otras chimeneas en la misma línea y con la característica del sello de autor.

Las chimeneas DAE son obras construidas a mano con la misma filosofía de taller artesano que marcó sus inicios. Con este principio, ha estado trabajando en diseños que han marcado época y está lanzando nuevos modelos incorporando elementos modernos y actuales. Todo eso bajo la premisa de que más que hacer chimeneas, su trabajo es el arte de vestir el fuego.

Productos exclusivos y de diseño DAE no solo concentra su producción en chimeneas, sino en mobiliario como estanterías, carritos de sala, muebles, percheros, separadores y otros elementos decorativos. Son productos con mucho diseño, totalmente exclusivos, originales y, a la vez, funcionales, ya que no solo ocupan un espacio, también cumplen una función práctica.

Dentro de la gama de las chimeneas, también fabrican y venden productos relacionados, como carros leñeros o pinzas. Estos elementos, todos con finos acabados y pensados para poner orden en el entorno de la fogata, le otorgan mayor personalidad y elegancia al espacio.

Con el paso de los años, esta empresa de Barcelona ha seguido acumulando premios de diseño y reconocimientos por sus aportes a la arquitectura. También han diversificado sus propuestas y, actualmente, ofrecen chimeneas de esquina, centrales, frontales o suspendidas. Todas ideadas para que la gente pueda disfrutar el fuego en un ambiente cálido y acogedor.



