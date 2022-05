​La ruta de los galeses Trevelin significa “Pueblo del Molino” en galés y es, junto a Gaiman y Dolavon, uno de los lugares galeses más tradicionales de Chubut Bruno Sabella

miércoles, 11 de mayo de 2022, 10:33 h (CET) Los primeros colonos galeses llegaron a la Patagonia argentina hace 157 años. Después de más de cien años el legado cultural de los galeses continúa presente en el sur argentino. El 28 de julio de 1865 llegó a las costas de la provincia de Chubut un barco llamado “Mimosa”, el cual traía a los primeros pobladores galeses a la Patagonia. El mismo procedía del puerto inglés de Liverpool, en el que se trasladaban 153 colonos. La llegada fue al Golfo Nuevo, en cercanías a la actual ciudad de Puerto Madryn. Debido a la falta de agua, los pobladores decidieron trasladarse hacia el valle inferior del río Chubut, dando origen al centro de la colonización galesa en la Patagonia.



Sometidos por los ingleses, los galeses dejaron su patria en busca de un lugar donde poder hablar su lengua libremente, practicar su fe, así como también mantener su cultura y sus tradiciones. En Chubut existe una gran admiración por la comunidad galesa, no solamente por el legado cultural y sus valores, sino también por la contribución de los galeses en el plebiscito histórico de 1902, cuando los pobladores galeses, en el marco de las disputas fronterizas con Chile, decidieron optar por la nacionalidad argentina por sobre la chilena.

En la actualidad se reconoce a los galeses de Chubut como auténticos defensores de la Soberanía Nacional. Cuando el presidente argentino Julio A. Roca visitó la comunidad en 1899 reconoció este hecho histórico y les dijo a los galeses: “Ustedes no solamente lucharon contra el clima duro y naturaleza cruel, sino que también contra un enemigo mucho más poderoso, el cual es la soledad y la desolación. Solamente por eso se merecen la gratitud de nuestra Nación.”

Los galeses buscaban una oportunidad y un lugar para practicar su fe, hablar su lengua, mantener sus tradiciones y ejercer plenamente sus derechos políticos. Aquí, en la Patagonia encontraron ese lugar y esa oportunidad. Los primeros tiempos fueron muy duros. Llegaron a perder todas sus cosechas en varias oportunidades por las inundaciones a causa de las crecidas del río Chubut. Todo cambió cuando implementaron sistemas de riego y norias, lo cual permitió que la comunidad se desarrollara. Lograron superar muchas dificultades, pero la comunidad se mantuvo unida, persistieron y se quedaron en la Patagonia, comenzando una nueva vida en “La Tierra Prometida”.

Es posible visitar muchos de los lugares donde se asentaron los primeros colonos en la llamada “Ruta de los Galeses”, un recorrido que une a las ciudades de Puerto Madryn en la costa de la provincia, con la ciudad de Trevelin, en la Cordillera de los Andes. Este circuito se realiza mayormente por la Ruta Nacional 25, e incluye paisajes sorprendentes. El recorrido nos transporta al mismo trayecto que realizaron los galeses hace 157 años. Son 600 kilómetros por una de las rutas más históricas que tiene Argentina. El recorrido incluye localidades como Trelew, Gaiman, Dolavon, 28 de Julio, Las Plumas, El Valle de Los Altares, así como también Esquel y Trevelin.

La última etapa de este recorrido por la Ruta de los Galeses nos conduce hasta Trevelin, a 20 kilómetros de la ciudad de Esquel. Trevelin significa “Pueblo del Molino” en galés y es, junto a Gaiman y Dolavon, uno de los lugares galeses más tradicionales de Chubut. Fue aquí donde llegaron los colonos guiados por John Evans y se establecieron a los pies de la Cordillera de los Andes en 1888, fundando la Colonia 16 de octubre, la cual fue luego rebautizada como Trevelin. La zona que rodea a la ciudad se destaca por sus exuberantes bosques, lengas y cipreses, así como también por sus lagos, el río Futalefú y el espectacular Parque Nacional Los Alerces. Trevelin también se caracteriza por sus casas de té, lugares donde es posible disfrutar de todas las exquisiteces de la comunidad galesa, tales como la típica “Torta Negra”, sus deliciosos scones, panes y los dulces elaborados con frutos típicos de la región cordillerana.

Como los galeses, pero más de un siglo después, atravesar la provincia de Chubut de este a oeste es una experiencia inolvidable. Luego de transitar por el frondoso valle inferior del río Chubut y por la desolada meseta patagónica, finalmente llegamos a los pies de la mítica Cordillera de los Andes, un lugar de ensueño. Seguramente tal fue la admiración de los colonos galeses al ver los deslumbrantes Andes y la increíble sensación de libertad absoluta que decidieron establecerse aquí y comenzar una nueva vida en este remoto lugar de la Patagonia. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​La ruta de los galeses Trevelin significa “Pueblo del Molino” en galés y es, junto a Gaiman y Dolavon, uno de los lugares galeses más tradicionales de Chubut Catalina Guerrero, Marta Carazo y Julián Cabrera, premios Salvador de Madariaga de periodismo europeo El premio consiste en un diploma y una dotación de 12.000 euros en cada modalidad La Ciudad de la Trinidad Se suele decir que Buenos Aires se fundó dos veces, sin embargo, tuvo una sola fundación oficial, que fue la de Juan de Garay en 1580 21º Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York Goyo Montero, Premio Nacional de Danza 2011, presidirá el jurado oficial del Certamen, que repartirá más de 50.000 euros en galardones “Las autoridades, el poder: tan obtusos en la relación con los jóvenes” Entrevista al poeta, investigador cultural y difusor de la poesía latinoamericana Eduardo Dalter