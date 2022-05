Guía para visitar los lagos rosados de Las Coloradas, México Es una de las principales atracciones de la Península de Yucatán Redacción

miércoles, 11 de mayo de 2022, 09:04 h (CET) Los lagos rosados en Las Coloradas son una de las principales atracciones de la Península de Yucatán, y es fácil entender por qué. Si los visitas a la hora adecuada, los tonos rosados de estos lagos contrastando con el azul del cielo te dejarán sin aliento. Es una experiencia garantizada. Pero, ¿qué tienen de especial estas coloristas piscinas? Para comprender este fenómeno, has tener información de primera mano sobre el área.

Los lagos rosados son, en realidad, salinas. Estas piscinas poco profundas de agua salada son de propiedad privada, ya que la extracción de sal es una gran industria en esta región. El agua adquiere el color rosado de las algas rojas y los camarones. A medida que el agua de mar se evapora para la recolección de sal, las algas y los camarones se concentran en grandes cantidades.

Debido a su cercanía a la famosa reserva de la biosfera de Ría Lagartos, los lagos salados también han ido posicionándose como principal atractivo para los turistas. Los vibrantes colores de estos lagos son una oportunidad perfecta para hacer sesiones de fotos.

Cuál es la mejor hora para visitarlos

La única hora en que los tonos intensos y vibrantes del rosa están en su apogeo es al mediodía, cuando el sol está directamente sobre ellos. A medida que el sol comienza a ocultarse en el horizonte, los tonos rosados se vuelven cada vez más opacos.

Debido a su ubicación remota, es un poco complicado acceder a Las Coloradas. Además, en el viaje de regreso se invierte mucho tiempo y, fácilmente, puede llevarte la mayor parte del día en ser completado. Así que reserva al menos dos días para visitar Las Coloradas.

El pueblo más cercano a los lagos es Río Lagartos, que no debe confundirse con Ría Lagartos, que es la reserva. Desde esta localidad, los lagos rosados están a media hora en auto. Se recomienda encarecidamente que conserves tu vehículo de alquiler para el viaje de regreso, ya que en esta zona es imposible encontrar un taxi que te lleve de vuelta.

Si vienes desde Cancún, necesitas tres horas en cada sentido para llegar a Las Coloradas. Lo mejor es hacer un tour por Ría Lagartos que combine la reserva de la biosfera y un paseo por los lagos. Los lagos rosados están a tres horas y media de playa del Carmen y a tres horas de Tulum.

También puedes llegar en transporte público desde Cancún, pero el viaje es muy largo y necesita mucho tiempo, ya que incluye transbordos de autobús y paradas desde Tizimín. Solo debes utilizar el transporte público si tienes tiempo suficiente y quieres ahorrar dinero.

Contrata un guía

Dejando aparte el coste del transporte, no te va a costar nada visitar y admirar los lagos rosados, siempre y cuando lo hagas a la distancia. Sin embargo, si contratas un guía local para un tour, no solo estarás apoyando el ecoturismo, sino que podrás conocer más sobre la historia de las plantas productoras de sal y verás los lagos de cerca.

Esto se debe a que los lagos son propiedad privada y están cercados para evitar que los visitantes se aproximen demasiado al área del lago y perturben el medio ambiente. Los guías están ahí para evitar esto y, a cambio, pueden llevarse alguna remuneración.

Qué llevar

Asegúrate de llevar en tu maleta los siguientes elementos esenciales para tu viaje a Las Coloradas:

● Pesos mexicanos: Hay pocos cajeros automáticos en Río Lagartos y ninguno en Las Coloradas, así que lleva suficiente efectivo para gastar. ● Gafas de sol: El reflejo de los rayos del sol en el agua es potente y deslumbrante. Un buen par de gafas de protección UV es imprescindible. ● Protector solar: El sol puede ser intenso incluso durante la temporada de lluvias. ● Cámara: Lleva tu mejor cámara si quieres inmortalizar el momento.

