Coaching con Programación Neurolingüística

miércoles, 11 de mayo de 2022, 08:45 h (CET) Seguramente mucho de ustedes han escuchado o leído el cuento “Calzando las botas de las sietes leguas”, también conocido como “Pulgarcito”, trata de una familia que tenía 7 hijos, el padre de esta familia era leñador y eran muy pobres y por no tener dinero para alimentar a sus hijos deciden llevarlos al bosque y abandonarlos, Pulgarcito que era el mas pequeño de los siete hermanos, era el más inteligente y supo guiar a sus hermanos de regreso a casa en dos ocasiones.

La segunda vez que sus padres los abandonaron en el bosque, conocieron la casa de un ogro que poseía una botas mágicas ya que se ajustaban al tamaño de quien se las ponía y le ayudaba a avanzar a cualquier lugar a pasos agigantados, esas eran las botas de las siete leguas (La Legua es una antigua unidad de longitud que expresa la distancia que una persona recorre en una hora).

Cuando recordé este cuento inmediatamente lo relacioné con un proceso de Coaching con Programación Neurolinguistica (NLP). El Coaching se ha definido de muchas maneras pero en esencia es ayudar a las personas a cambiar de la forma que deseen y ayudarles a dirigirse en la dirección que quieren tomar, para convertirse en todo lo mejor que pueden ser en cualquier área de su vida.

El coaching se ha asociado tradicionalmente a los deportes ya que los grandes atletas tienen su propio entrenador y en los últimos años, el coaching se ha venido aplicando en todas las áreas de la vida, en los negocios, en lo personal, en la salud, para mejorar la economía, como padres de familia, etc.

El Coaching actualmente está teniendo un gran auge como un modelo de ayuda a las personas, ya que principalmente extrae los recursos del interior de las personas a diferencia de otros modelos como consejería, terapia, capacitación, asesoría, consultoría, etc. Un Coach le ayuda al cliente a encontrar sus propias respuestas, no le otorga sus respuestas, ya que parte de la presuposición de que el cliente ya cuenta con todos los recursos que necesita, incluyendo la habilidad para descubrir y utilizar estos recursos. Y es aquí en donde entra la Programación Neurolingüística (PNL), que es una serie de técnicas desarrolladas que surgen inspiradas en la relación entre lo que pensamos y como lo expresamos ya sea de manera verbal o conductual y estos pensamientos nos pueden programar hacia el éxito o al fracaso en el transcurso de nuestra vida.

La PNL es una de las herramientas más útiles y accesibles de la psicología moderna. La PNL puede ayudar a controlar el estrés, mejorar la empatía y las habilidades de comunicación, resolver patrones de relación destructivos y alentar a los clientes a salir de sus zonas de confort hacia vidas más plenas, felices e infinitamente más satisfactorias. El Coaching con Programación Neurolingüística (PNL) es un proceso interactivo en donde intervienen un coachee (cliente) y un Coach, aplicando técnicas y herramientas específicas de PNL para garantizar un mejor resultado en el cumplimiento de los objetivos, involucrando los recursos de la mente inconsciente.

Esta es la clave y la principal diferencia entre el Coaching tradicional y Coaching con PNL, trabajar con los patrones inconsciente modificando y reprogramando los pensamientos y creencias limitantes, conduciendo a la persona a desarrollarse más rápidamente y a perseguir resultados más satisfactorios en el menor tiempo posible. Los resultados son casi inmediatos porque se está involucrando al inconsciente que es el responsable del 95% del total de patrones operativos, mientras que el consciente regula solo el 5% restante por lo tanto le ayuda a la persona a que trabaje sus propias debilidades y limitaciones que lo están bloqueando y alejando de lo que quieren lograr.

Las respuestas que están en el interior del cliente están en su mente inconsciente de manera que hacer coaching sin involucrar los recursos de la mente inconsciente es estar trabajando solo con el 5% de su capacidad de respuesta, lo cual es muy limitada. Los recursos de la mente inconsciente le van a permitir a la persona hacer los cambios permanentes a corto plazo como estipula la PNL que fue desarrollada por John Grinder y Richard Bandler.

Coaching con PNL incorpora los recursos de la mente inconsciente en las herramientas del coaching, creando un potencial de cambio verdaderamente asombroso, por eso me atrevo a decir que los coaches que involucren a la PNL en su trabajo de coaching, son coaches que le permitan a sus clientes calzar las botas de las siete leguas ya que de manera asombrosamente rápida, pueden derribar las barreras mentales que todos, sin saberlo, creamos para nosotros mismos descubriendo y actualizando el potencial que hay dentro como un gran tesoro lleno de dones y talentos dispuestos a ayudarnos y a servir al mundo.

