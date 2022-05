Breve guía sobre las Adventure Bikes de BMW Es una gama única que combina la resistencia y el estilo Redacción

martes, 10 de mayo de 2022, 08:50 h (CET) Di las palabras "Adventure Bikes de BMW" y verás cómo todos los aficionados a las motos que se encuentren cerca se emocionan como si de una fiesta se tratara. La serie Adventure Bikes es una gama única que combina la resistencia y el estilo como solo BMW sabe hacerlo. Esta empresa bávara lanzó la primera moto de esta serie, la R80 G/S, en 1980. Al principio, esta motocicleta BMW fue recibida con cierta confusión y algunas críticas. Su peso no era muy fácil de manejar, y la mayoría de la gente no entendía todos los propósitos de esta moto hasta que participó y ganó el rally Dakar. Desde entonces, la serie Adventure ha sido catalogada fervientemente como una experiencia única. Combina la emoción de recorrer los senderos con la comodidad de un viaje normal. Si quieres invertir en esta serie, hemos elaborado una breve guía sobre por qué son las motos más adecuadas para ti. También puedes encontrar aquí cualquier repuesto o accesorio BMW.

Protección adicional

Cabe destacar que las Adventure Bikes de BMW son cómodas de conducir. Tienen un salpicadero fácil de leer que consiste en un indicador de combustible y otro de marcha que proporciona a los principiantes todo lo que necesitan saber de un vistazo. Es importante entender que estas motos son ligeramente diferentes, en su estructura y utilidad, de las motos pesadas y de las motos de cross, ya que también están hechas para pistas off-road. Por ejemplo, las Adventure Bikes cuentan con un sistema que protege a los amortiguadores traseros y evita que se ensucien al circular fuera de la carretera.

Mayor comodidad

Puedes utilizar la moto cómodamente para viajes largos por carretera; sus asientos y el manillar están diseñados para la comodidad del conductor. La caja de cambios de 6 velocidades mantiene bajas las revoluciones del motor a velocidades algo altas, de 105 a 113 Km/h, ya que el motor monocilíndrico de 313 CC no tiene mucha potencia. Esta velocidad está bien cuando se circula por la carretera, pero el manillar y los reposapiés vibran cuando se conduce fuera de la carretera, lo que no es muy agradable. La buena noticia es que las motos BMW Adventure tienen soportes de goma que amortiguan las vibraciones, haciendo que la experiencia sea menos turbulenta.

¡Mayor diversión!

Si lo que buscas es un paseo divertido, las Adventure Bikes te permiten aumentar las revoluciones del motor y producir mucho ruido en la carretera. Teniendo en cuenta la ligereza de las Adventure Bikes de BMW (como la BMW G 310 GS, que pesa 170 kilos), según el modelo, esta serie cuenta con la moto de aventura más fácil de usar para un principiante. Para divertirte en carreteras con curvas, necesitas una moto con una suspensión suave que no empañe tu diversión, algo que las Adventure Bikes de BMW pueden ofrecerte.

En conclusión

Las Adventure Bikes de BMW son tus compañeras para todo tipo de aventuras. Estas motos tienen la estructura perfecta tanto para los paseos aventureros como para los trayectos tranquilos, dentro y fuera de la carretera. Por lo tanto, no necesitarás una moto de cross para pasar un rato emocionante, porque las Adventure Bikes de BMW han sido diseñadas para adaptarse a todos tus deseos.

Combinan las mejores características del off-road y del trekking. Debes revisar cuidadosamente el manual del propietario y aprender sobre el mantenimiento básico de tu moto y las modificaciones. Entonces, disfrutarás de un viaje memorable y aventurero con la Adventure Bike de BMW que todo el mundo quisiera tener.

Consejo número 1: Prepara el equipo

Como hemos mencionado anteriormente, el primer paso para conducir una moto en la ciudad es preparar el equipo. El equipo debe incluir un casco robusto y fiable, una chaqueta para moto BMW (como ventaja añadida, está muy de moda), guantes para un buen agarre, y mucho más. Puedes añadir más elementos según tu nivel de pericia, experiencia y necesidades. Tu equipo servirá como una capa adicional de protección contra lesiones. Además, te protegerá contra el frío durante los duros inviernos y, del mismo modo, ofrecerá protección contra el polvo, la contaminación, el humo y otras sustancias nocivas en verano.

Consejo número 2: Semáforos

Es fundamental estar atento a los carriles que tienen semáforos individuales que controlan las salidas a la izquierda o a la derecha. Además, las infracciones de la línea de detención y de la línea de detención anticipada se conocen comúnmente como infracciones de semáforo en rojo. La única razón para detenerse en una zona de línea de detención anticipada es, por lo general, cuando ya se ha cometido la infracción de cruzar la primera línea de detención pero no se ha cruzado la segunda antes de que el semáforo se haya puesto en rojo.

Consejo número 3: Los retrovisores son tus mejores amigos

Es extremadamente inseguro girar físicamente la cabeza para mirar hacia atrás a los vehículos que se aproximan, ya sea por la izquierda o por la derecha. Un motero experimentado conoce la regla básica de que solo se debe utilizar los espejos para observar lo que viene por detrás. Es un hecho que los retrovisores de tu moto pueden salvarte la vida, pero tienes que asegurarte de que los tuyos estén bien ajustados.

Consejo número 4: Está siempre preparado para frenar

Como ya sabemos, la ciudad está siempre atestada de tráfico, y con el tráfico, llegan los atascos, las largas esperas y la lentitud. Para evitar ser embestido por detrás o, peor, embestir por detrás a otra persona, asegúrate de estar preparado para pisar el freno en todo momento. Puedes hacerlo manteniendo un dedo o dos en los frenos mientras estás en medio del tráfico.

Consejo número 5: Evita los vehículos grandes

