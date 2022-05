¿Patatas fritas para llevar? Comprueba qué envases para patatas fritas debes elegir Pueden utilizarse perfectamente como envoltorios de otros aperitivos Redacción

martes, 10 de mayo de 2022, 08:06 h (CET) Los envases para patatas fritas varían en cuanto a forma, material, tamaño y precio. ¿A qué hay que prestar atención al elegir el envase de las patatas fritas? ¿Cuál es la mejor opción para servir patatas fritas para llevar? A continuación presentamos una lista de rasgos que caracterizan el envase ideal para las patatas fritas. Comprueba si los que utilizas los tienen. Si no es así, utiliza nuestros consejos para encontrar la mejor caja patatas fritas https://hollypowder.es/productos/bolsita-para-patatas/.

Paquete de papel ecológico para las patatas fritas

A la hora de elegir los envases de comida para llevar, hay que prestar atención a su composición. Elige siempre envases ecológicos y desechables biodegradables. Elimina el plástico y el poliestireno: estos materiales no son respetuosos con el medio ambiente.

Además, para algunos de tus clientes es muy importante en qué sirves la comida. Para ellos es una señal de los valores por los que se rige el lugar, si el tema de la protección del medio ambiente les resulta cercano, si se preocupan por las soluciones ecológicas.

Los envases de papel son una gran opción. Los envases de papel protegen eficazmente el plato transportado y no suponen una carga para el medio ambiente como, por ejemplo, el plástico.

Prácticos sobres para patatas fritas

Los sobres de papel para patatas fritas, además de ser ecológicos, ocupan poco espacio. Son cómodos de almacenar y transportar. Las patatas fritas empaquetadas en un sobre pueden unirse fácilmente a una caja más grande con el resto del pedido y colocarse encima de un cubo lleno de nuggets.

Se trata de una solución muy funcional: gracias al sobre, las patatas fritas están perfectamente protegidas durante el transporte, y el comensal tiene garantizada la comodidad y la conveniencia de comer.

Cajas estéticas para patatas fritas

Los envases ecológicos pueden tener un aspecto realmente atractivo. Por ejemplo, en la oferta de Holly Powder encontrarás envases para patatas fritas con un llamativo estampado. A la hora de elegir el paquete, conviene prestar atención no solo a su funcionalidad, sino también a su estética. No es solo una caja para las patatas fritas belgas o una bolsa para los aperitivos, sino también una tarjeta de visita, una especie de soporte de marketing de nuestro local.

Resistente al engrasado

Las patatas fritas se fríen en grasa profunda, por lo que el paquete que elijamos para servirlas debe tener una capa protectora especial. El barniz característico del interior del sobre protege eficazmente el envase contra las antiestéticas manchas de grasa. Gracias a esta protección, el ordenante tiene una mayor comodidad para comer y el envase tiene un aspecto atractivo.

Los envases de papel no son solo para las patatas fritas

Conviene recordar que los envoltorios de las patatas fritas pueden utilizarse perfectamente como envoltorios de otros aperitivos. Puedes meter en ellos fácilmente patatas fritas belgas, así como bolas de queso y aros de cebolla.

