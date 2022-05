El 91% de familias con hijos con discapacidad se ven "doblemente" afectadas por la crisis de la pandemia, según estudio Un estudio de Fundación Adecco y GEDIA recoge la situación post Covid-19 del colectivo, así como sus peticiones y miedos Redacción

lunes, 9 de mayo de 2022, 13:28 h (CET) Más de nueve de cada diez familias con personas con discapacidad entre sus miembros dicen haber sido "doblemente" afectadas por la crisis sanitaria provocada por la Covid-19. Además, han explicado que todavía no se han recuperado de esta situación. Estos datos se recogen en la undécima edición del informe 'Discapacidad y Familia' que ha sido realizado por la Fundación Adecco, en colaboración con GEDIA, con motivo de la celebración, este domingo 15 de mayo, del Día Internacional de la Familia.

Tal y como han explicado los autores de este trabajo, este año el informe basa sus conclusiones en una encuesta a 400 hogares en los que habitan menores con discapacidad, con el objetivo de visibilizar sus preocupaciones, necesidades y reivindicaciones.



Los expertos han recordado que estos hogares ya partían de una mayor vulnerabilidad y, en situaciones como la vivida en los dos últimos años corren el riesgo de convertirse "en víctimas dobles de sus efectos" porque han de afrontar "dificultades adicionales" al resto de la población. "Con la irrupción de la Covid-19, vieron reforzados los obstáculos para llevar una vida normalizada", señala el informe, antes de indicar que la tasa de riesgo de exclusión y/o pobreza para las personas con discapacidad, alcanzó el 33% en 2020, lo que supone la cifra más elevada de toda la década, superando en 10 puntos porcentuales el índice registrado para los hogares en los que no hay personas con discapacidad.

Al ser preguntadas directamente las familias con personas con discapacidad, un mayoritario 91% valora que sus hogares han sido "doblemente afectados" por la pandemia y que "aún no se han levantado de la crisis", atendiendo a diferentes variables.

Más pobre y con una red de apoyo más reducida Así, un 60% afirma que la Covid-19 ha mermado su poder adquisitivo, ya sea por la pérdida de empleo, por reducciones forzosas de jornada, por los ERTE o, incluso, por la inflación ocasionada por el exceso de demanda de algunos bienes y servicios básicos; mientras que un 45% comenta que su red de apoyos se ha visto reducida, por temor al contagio del virus.

"Las personas con discapacidad suelen ser de las primeras en caer y las últimas en levantarse en tiempos de crisis. La pandemia tuvo un fuerte impacto en derechos básicos como el empleo, la salud, la educación o los servicios sociales, interrumpiendo el proceso de inclusión social y laboral que durante los últimos años habían protagonizado las personas con discapacidad", ha explicado la responsable de Plan Familia de la Fundación Adecco, Myriam Ganado.

Según ha señalado, "en este escenario de progresiva recuperación, pero de fuerte incertidumbre, es fundamental garantizar" que el colectivo "pueda acceder a estos recursos tan necesarios, así como potenciar su autonomía, competencias y habilidades, a través de un acompañamiento individualizado que multiplique sus posibilidades de iniciar un proyecto de vida independiente a través del empleo".

Y es que, entre los datos que también destacan en este trabajo, está que un 43,4% se sustenta a partir de los ingresos de un solo progenitor, mientras que en un 3,4% de los hogares "la situación es más crítica", ya que ningún adulto percibe ingresos.

Ante esta situación, el documento recoge que más de la mitad de los encuestados (56,4%), manifiesta "algún grado de dificultad para llegar a fin de mes". En concreto, un 15,8% termina la mensualidad "con mucha dificultad"; un 15% "con dificultad" y un 25,6% "con cierta dificultad", según el estudio.

Peticiones y miedos Y, ante este escenario, señala la Fundación, las familias reivindican "más apoyos para afrontar el sobreesfuerzo económico que tienen que hacer para garantizar el bienestar de su hijo con discapacidad" (90%); una "mayor inversión en sensibilización" (81%); o "destinar más recursos a la formación y al empoderamiento de las personas con discapacidad, en aras de estimular su empleo como principal vehículo de inclusión social" (77%).

Los autores del trabajo también han incluido en el informe las principales preocupaciones de las familias en relación a sus hijos con discapacidad que, principalmente, son: la posibilidad de que su hijo encuentre un empleo que le permita salir adelante por sí mismo (85%); tener asegurados los recursos terapéuticos y de salud para el bienestar de su hijo con discapacidad (82%); que tenga un círculo social y amistades en las que apoyarse (75%); y que pueda acceder a una vivienda (65%).

"Es fundamental abordar el empleo de la persona con discapacidad desde edades prelaborales, a través de una orientación y formación adecuada a sus necesidades, que permita una detección temprana de intereses", ha explicado el director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero, en relación al futuro de estos hijos.

Del mismo modo, ha señalado que "es fundamental escuchar a las familias y ponerlas en el centro de toda respuesta política y empresarial, de cara a mejorar su confianza y generar un marco de seguridad para que puedan proyectar un futuro sostenible, en el que sus hijos con discapacidad puedan desenvolverse en condiciones de igualdad".

