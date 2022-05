El Congreso Mundial del Jamón se presenta oficialmente en Segovia La presentación oficial tendrá lugar, el próximo lunes 9 de mayo, a las 12 de la mañana, en el campus del IE University de Segovia Jaime Ruiz de Infante

sábado, 7 de mayo de 2022, 11:03 h (CET) Este año, bajo el lema “El jamón se reinventa en Segovia”, el CMJ se celebrará del 8 al 10 de junio de 2022, en la histórica ciudad castellana, que se sitúa como la segunda productora de jamón de España, solo por detrás de Toledo.

Durante los tres días se abordarán las principales novedades, tendencias y técnicas de producción, aspectos de interés empresarial, como los nuevos canales y formatos de comercialización, su cultura gastronómica, sus propiedades nutricionales, y otras áreas relacionadas directamente con los retos que tiene el sector en comunicación y marketing.



Asistirán más de 300 profesionales y más de 30 ponentes, entre los que se encuentran especialistas del sector jamonero y expertos en materias transversales. Ellos serán los encargados de exponer y analizar las principales novedades y tendencias en materia de innovación, producción, comercialización, comunicación y marketing en torno al mundo del jamón y su mercado, en un momento de cambios como el actual.

El acto de la presentación estará presidido por el Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Gerardo Dueñas, quien estará acompañado por José Miguel Herrero, Director General de la Industria Alimentaria; el Vicepresidente y Diputado de Cultura, Juventud y Deportes, José María Bravo y la Alcaldesa de Segovia, Clara Luquero; Estarán también Julio Tapiador, Presidente del Congreso Mundial del Jamón y el Presidente del Grupo de Jamoneros de ANICE, Juan Carlos Tejero.

Tejero ha destacado la importancia de este evento para la proyección internacional del jamón, para la puesta al día tecnológica y comercial de sus empresas, así como para el reconocimiento de la imagen de este producto emblemático, en sus diferentes orígenes y variedades, dentro y fuera de nuestras fronteras, haciendo un llamamiento a las empresas para que estén presentes y participen en las distintas ponencias y actos que rodean al congreso.

El CMJ que celebró su primera edición en el año 2001 en Córdoba, ha contado siempre con el apoyo decidido y la participación de ANICE, entidad que agrupa a más de 650 empresas, en todas las comunidades autónomas, con una importante representación de la producción cárnica española. La cifra de negocio de esas empresas alcanza a los 14.000 millones de euros, lo que representa más del 75% de la facturación del sector cárnico español: porcino, vacuno, ovino y elaborados cárnicos. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Congreso Mundial del Jamón se presenta oficialmente en Segovia La presentación oficial tendrá lugar, el próximo lunes 9 de mayo, a las 12 de la mañana, en el campus del IE University de Segovia Fenavin, la Feria Nacional del Vino, abre sus puertas del 10 al 12 de mayo, en Ciudad Real La XI edición contará con Jornadas Técnicas e Institucionales, espacio de innovaciones tecnológicas, avances científicos, acuerdos de investigación, presentaciones y entrega de premios El Salón de Gourmets abre sus puertas el próximo lunes en Madrid Presenta un intenso programa de actividades, entre ellos concursos, degustaciones, presentaciones, show cookings, conferencias, etc Clos de Lôme, Isidra 2018, vino de finca Un sabroso tinto de la Denominación de Origen Valencia 5ª Edición de Tastarròs: Fiesta del Arroz en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia Este fin de semana, la ciudad del Turia acoge a decenas de restaurantes que ofrecerán distintos arroces elaborados con las variedades D.O. Arròs de València