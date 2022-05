Conferencia presencial para dejar de fumar Emprendedores de Hoy

viernes, 6 de mayo de 2022, 12:50 h (CET)

Fumar es un hábito que sigue cobrando vidas hoy en día, pese a la evidencia de los graves efectos negativos que provoca a la salud.

Según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, alrededor de ocho millones de personas pierden la vida cada año a causa del tabaco. Sin embargo, para la mayoría de las personas inmersas en este hábito, dejarlo atrás es un desafío sumamente exigente.

Libre de Tabaco es una iniciativa desarrollada específicamente para ayudar a estas personas. Su método particular ofrece una alternativa eficaz para dejar de fumar de golpe, indefinidamente y sin el uso de sustitutos.

Sus conocimientos y técnicas para dejar este hábito están disponibles por varios canales, como su libro, sus programas formativos virtuales y sus conferencias presenciales, la próxima de las cuales se llevará a cabo este 31 de mayo.

Una conferencia de Jesús Díaz Sánchez-Aranzueque Granada será la sede de la próxima conferencia de Jesús Díaz Sánchez-Aranzueque, autor del libro Libre de Tabaco, y del proyecto terapéutico homónimo. En esta conferencia, el autor y terapeuta compartirá las bases de su particular método, el cual ofrece una vía para dejar de fumar sin fuerza de voluntad, es decir, sin los grandes esfuerzos y tensiones que exigen los programas tradicionales en el área de adicciones. Estos usualmente generan situaciones como el síndrome de abstinencia y sus consecuentes efectos secundarios.

Otro aspecto que diferencia este método es que no utiliza sustitutos, como los parches o la goma de mascar de nicotina, ni tampoco usa fármacos o medicamentos, que son relativamente comunes en programas de reducción gradual y progresiva de este hábito.

En esta conferencia, algunos de los participantes podrán experimentar de primera mano la naturaleza y eficacia de este método, ya que en el evento se aplicará esta técnica con algunos de los participantes que voluntariamente acepten participar de este proceso.

El compromiso de esta iniciativa con aquellos que no pueden dejar de fumar Este peculiar e innovador método se basa en los vastos conocimientos de Jesús Díaz Sánchez-Aranzueque, terapeuta con una extensa formación y una larga experiencia en el ámbito de la salud física, mental y afectiva. Gran parte de estos conocimientos giran alrededor de la medicina alternativa integral y de la neurociencia afectiva, enfoques que han caracterizado sus consultas y procesos terapéuticos a lo largo de su larga trayectoria, tanto como consultor privado como en su trabajo dentro de diversas organizaciones.

Esta experiencia es la que le ha llevado a especializarse en el tratamiento de conductas adictivas, así como los problemas familiares y socioafectivos que estas conllevan.

Libre de Tabaco es una iniciativa que nace de este compromiso con aquellas personas, en la búsqueda de darles una solución efectiva y, sobre todo, definitiva a sus problemas de adicción, a fin de que puedan recuperar todos esos beneficios de su salud, economía y bienestar general que un vicio como fumar les quita paulatina y silenciosamente.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.