José María Morales recibirá el primer Premio Rayo Verde de la Academia de Cine y Greenpeace

El productor y distribuidor madrileño José María Morales ha sido distinguido con el Premio Rayo Verde, galardón creado por la Academia de Cine y Greenpeace para reconocer a profesionales del cine español por su compromiso con los valores medioambientales y sociales.



En su primera edición, este premio ha recaído en el productor y distribuidor por considerarle "casi un pionero en destacar la trascendencia de la naturaleza en la vida de los seres humanos y de nuestro planeta, e involucrarse con pasión en proyectos arriesgados para mostrar que la defensa y protección del medio ambiente es una obligación moral para los ciudadanos y las administraciones", ha destacado el jurado, formado por el director y guionista Mariano Barroso y la productora Ana Amigo, por parte de la Academia; Edurne Rubio y Ricardo Magán, por Greenpeace; y el actor, monologuista, presentador y cofundador de la Fundación Ochotumbao Dani Rovira.

Elegido por unanimidad, el jurado también ha subrayado que Morales "ha sembrado estos valores, tanto en el mercado nacional como internacional, donde sus películas, además, han sido galardonadas en importantes festivales".

Emocionado "porque los compañeros me conceden un premio por hacer lo que más me gusta", José María Morales tiene por los animales y la naturaleza "una pasión que me viene desde muy pequeño". Avalado por los más de veinte años que lleva dedicado al 'cine de naturaleza', destaca la suerte que tuvo de comenzar con el director, productor y actor francés Jacques Perrin, que falleció el pasado abril. "Era un genio. Jacques me propuso participar en Nómadas del viento –un trabajo con años de preproducción que les valió una nominación al Oscar al Mejor Documental en 2003 y que sintonizó con millones de espectadores de todo el mundo– y me enseñó que este tipo de producciones hay que hacerlas con medios, con los mejores profesionales y equipos y dedicándoles el tiempo que se necesita para filmar la naturaleza, que es mucho".

Agradecido por recibir un premio "que ayuda a que se reconozca la producción de cine de naturaleza, y la coloque al nivel que le corresponde en España y que ya tiene en Francia, Alemania e Inglaterra. Una de las mayores riquezas de nuestro país es la biodiversidad de la naturaleza, que es impresionante", el creador de Wanda Natura –marca que engloba la producción y distribución de trabajos de naturaleza, y en cuyo catálogo figuran películas como la 'Trilogía de la Naturaleza Ibérica' –Guadalquivir, Cantábrico y Dehesa, dirigidas por Joaquín Gutiérrez Acha; Entrelobos, El faro de las orcas, 100 días de soledad y Panteras, entre otros títulos–, reconoce que es "difícil" financiar proyectos que invitan al espectador a reflexionar y descubrir la riqueza de los espacios protegidos de nuestro continente "por sus elevados costes. Nosotros hemos tenido la suerte de los audaces porque hemos conseguido ventas y apoyo según íbamos avanzando los rodajes. Nuestros documentales y series han tenido éxito, tanto en España como fuera, donde se han posicionado muy bien y han visto los ecosistemas naturales y la gran biodiversidad que tenemos".

José María Morales está inmerso en la filmación de Doñana, un documental sobre el Parque Nacional que da continuidad a la 'Trilogía de la Naturaleza Ibérica'. El próximo 25 de mayo, en la sede de la institución, recibirá el Rayo Verde, la primera acción conjunta del acuerdo de colaboración de la Academia de Cine y Greenpeace.