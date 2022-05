​El regreso de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires Se lleva a cabo desde el jueves 28 de abril hasta el lunes 16 de mayo. Hay alrededor de mil quinientos expositores de más de cuarenta países Bruno Sabella

viernes, 6 de mayo de 2022, 09:54 h (CET) La 46° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires regresó nuevamente al predio de La Rural, luego de que las dos ediciones anteriores se vieran suspendidas por la pandemia del COVID-19. Se lleva a cabo desde el jueves 28 de abril hasta el lunes 16 de mayo. Es el evento más concurrido en la industria literaria y editorial en el mundo de habla hispana. En esta edición, la ciudad invitada de honor es La Habana.



Se estima que durante sus casi tres semanas de duración la visiten más de un millón de lectores y más de doce mil profesionales del libro. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires tiene una superficie de más de 45.000 metros cuadrados: un verdadero paraíso para los amantes de los libros. Hay alrededor de mil quinientos expositores de más de cuarenta países. La feria ofrece una gran variedad de propuestas culturales: presentaciones de libros, charlas, conferencias, cursos, firmas de ejemplares, encuentro de narradores, un festival de poesía, entre muchas otras.

A lo largo de sus ediciones anteriores, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires ha sido visitada por autores de notoriedad como Wilbur Smith, Paul Auster, John M. Coetzee, Edgar Morin, Elena Poniatowska, Henning Mankell, Doris Lessing, Susan Sontag, Ítalo Calvino, José Saramago, Mario Vargas Llosa, Eduardo Galeano, Carlos Fuentes, por nombre algunos.

La feria es organizada por la Fundación El Libro, una entidad sin fines de lucro, cuya misión es la promoción del libro y los hábitos de la lectura. La primera edición se realizó en 1975 y a través de los años se ha consolidado como uno de los eventos culturales más importantes del mundo de habla hispana.

Luego de dos años de ausencia, el esperado regreso de la 46° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires ocurrió el pasado jueves 28 de abril durante un acto celebrado en el Salón El Central del predio porteño de La Rural.

El evento llegó en el marco de una fuerte crisis que está atravesando la industria literaria en Argentina: inflación, escasez de papel, aumento de los costos, entre los factores más aludidos. "Decir Feria implica decir comercio. Esta es una Feria de la industria y no de la cultura, aunque la misma se adjudique este rol. En todo caso, es representativa de una manera de entender la cultura como comercio en la que el autor, que es el actor principal del libro, como creador, cobra apenas el 10% del precio de tapa de un ejemplar", manifestó el escritor Guillermo Saccomano en la apertura de la feria.

Buenos Aires, una ciudad literaria

"Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído", decía Jorge Luis Borges.

La capital argentina es sinónimo de librerías: se calcula que hay 25 locales cada 100 habitantes, según un estudio del Foro Mundial de Ciudades Culturales realizado en el año 2015. El estudio la posiciona por encima de ciudades como Berlín, Ámsterdam, Londres, Los Ángeles, Madrid, Moscú, Nueva York, entre otras. La capital argentina cuenta con más de 730 locales dedicados a la venta de libros.

Según el estudio del Foro Mundial de Ciudades Culturales, Buenos Aires no sólo lidera el ranking internacional, sino que contiene importantes librerías que enriquecen su acervo cultural. En pleno casco histórico porteño puede visitarse, entre otras, la librería Ávila, ubicada en Alsina al 500. Otra de las joyas entre las librerías del mundo es la librería Ateneo Gran Splendid. Construida en 1903 como teatro y utilizada hasta el año 2000 como sala de cine, funciona desde hace quince años como tienda de libros. Es la librería más grande de América del Sur y ha sido elegida como la “más bella del mundo” en 2019, según la prestigiosa National Geographic. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​El regreso de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires Se lleva a cabo desde el jueves 28 de abril hasta el lunes 16 de mayo. Hay alrededor de mil quinientos expositores de más de cuarenta países «Muertero», la nueva novela de Alfredo García que recoge muchas de las experiencias paranormales vividas con su profesión Reseña literaria Poemas y biografía del poeta estadounidense George Wallace Poesía Corazón sin sueño, de Salvador Compán Poesía Mis hermanos Poema