Hoy me bajé de Facebook un vídeo de una emisora de México que se llama “El mexicano Guerrerense”. El título de éste es: ”Se cayó el montaje de Ucrania. Revelan lo que pasó en Bucha y el mundo se asombra”. Vídeo al que les invito encarecidamente que se lo descarguen y visionen. Según cuenta su presentador, Alejandro Mendoza Pastrana, después de practicarle la autopsia a los cadáveres encontrados en Bucha, se dan cuenta de hasta dónde puede llegar un país para tratar de ocultar la verdad y difundir noticias falsas con el único fin de confundir a la población mundial.

Después de visionar el vídeo uno se pregunta qué porcentaje de lo que nos cuentan los medios es cierto y qué parte es pura manipulación. Porque, cuando pillas a un mentiroso en un renuncio, te has de cuestionar todo desde el principio. Y este principio son las razones que nos han vendido y por las cuales se inició esta maldita guerra. Esto unido a que EE.UU. está pasando por una de sus peores inflaciones de su historia. Esto unido a que les está vendiendo armas, prestando dinero a Ucrania y a nosotros su gas y otras materias primas, no hace falta ser un fiera para darse cuenta de que la moto que nos intentan vender no funciona. No hace falta ser un lince para percatarse de que decir la verdad no es ser prorruso.