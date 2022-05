21º Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York Goyo Montero, Premio Nacional de Danza 2011, presidirá el jurado oficial del Certamen, que repartirá más de 50.000 euros en galardones Redacción

jueves, 5 de mayo de 2022, 11:26 h (CET) El Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York, que celebrará su vigésima primera edición entre los días 13 y 29 de julio de 2022, contará con destacados profesionales de la escena y la gestión cultural en el jurado de danza contemporánea y urbana, que presidirá el coreógrafo y bailarín Goyo Montero, Premio Nacional de Danza en 2011. Su nombre se suma así al de otros grandes maestros de la danza internacional que han encabezado este comité en ediciones precedentes, como la japonesa Kazuko Hirabayashi, la creadora Carmen Roche, la belga Catherine Allard Vandenhove o el exdirector de la Compañía Nacional de Danza José Carlos Martínez.

Montero, que se formó con Carmen Roche y completó sus estudios en el Real Conservatorio de Danza de Madrid y en la Escuela del Ballet Nacional de Cuba, ha recibido entre otros galardones en su carrera como bailarín el Prix de Lausanne y la Medalla de Oro en la Competición Internacional de Luxemburgo. Fue bailarín principal en la Deutsche OperBerlin, así como solista en la Ópera de Leipzig, el Teatro Estatal de Wiesbaden y el Real Ballet de Flandes. Como coreógrafo ha creado diferentes piezas para el Royal Ballet London, Les Ballets de Montecarlo, la Compañía Nacional de Danza o el Ballet Nacional Sodre y desde 2019 es coreógrafo residente de la compañía Acosta Danza.

Al reconocido coreógrafo le acompañarán en el jurado Marta Carrasco, periodista ycrítica de danza, además de colaboradora de la redacción del diario ABC en Sevilla; Ayako Kurakake, coreógrafa y fundadora del Reverb Dance Festival NY; Luis Martín Oya, ex bailarín y productor ejecutivode la Compañía Nacional de Danza; José Maria Viteri, director artístico del Teatro Calderón de Valladolid; Norka Chiapusso, director de la Feria de Teatro y Danza de San Sebastián, dFERIA; Sandra Maciá Torres, bailarina y coreógrafa directora de la escuela de danza Dancescape Studio y del certamen coreográfico Thebeston; e Ignacio Javier de Miguel, técnico del Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos.

Finalmente, el jurado de la competición ‘Bailando con piedras’ estará presidido por Raúl Cárdenes Henríquez, ex bailarín, asesor de danza para diversas citas nacionales e internacionales y antiguo responsable de la Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid. Le acompañarán la periodista Marta Carrasco; Maruxa Salas, bailarina, coreógrafa y codirectora del festival SóLODOS en Danza en Costa Rica; y Alfonso Ordóñez, ex bailarín y cofundador de Danet Danza, además de coordinador de diferentes proyectos artísticos y culturales.

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York está dirigido por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos. Cuenta con la colaboración del Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, Ministerio de Cultura y Deporte y la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León.

