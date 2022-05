“Cuando vine al Barcelona tenía muchas cosas que demostrar tras dos años raros en Madrid”

DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte, ofrece a todos los aficionados al baloncesto una entrevista exclusiva con Nicolás Laprovittola, jugador del FC Barcelona. En ella, el base le confiesa a Piti Hurtado qué fue lo primero que se le pasó por la cabeza cuando recibió la llamada del conjunto culé: “No perder esta oportunidad. Había un interés y fue un ‘no la podemos perder’. Creo que era una oportunidad buena”.

Su fichaje por el FC Barcelona el pasado verano causó sorpresa, ya que hasta entonces militaba en el Real Madrid, eterno rival blaugrana: “Cuando vine a Barcelona, pensaba en no perder la oportunidad y que tenía que demostrar muchas cosas, sobre todo por los dos años en Madrid, que fueron raros”. Una vez que se confirmó su fichaje por el conjunto catalán, Laprovittola confiesa que le costó adaptarse a los sistemas de Jasikevicius: “Los primeros dos meses iba bastante perdido y me costaba mucho entrar en el sistema, pero en cuanto pude acoplarme a las reglas, aprender el sistema defensivo, saber cómo poner los pies o qué es lo que quería ‘Saras’, fui creciendo en ese aspecto. Creo que eso me dio minutos en cancha y me dio oportunidad de mostrarme también en ataque”.



Esta temporada, bajo las órdenes del preparador lituano, el base internacional argentino reconoce que ha cambiado su forma de jugar: “Creo que ‘Saras’ siempre vio la opción de que yo pudiera jugar de ‘2’, no creo que al nivel de tirador como lo estoy haciendo, pero sí como creador de juego, sobre todo porque tenemos dos grandes bases como Calathes y Jokubaitis. Hoy doy menos botes, pero también doy menos asistencias, creo que encontrar un equilibrio entre la posición de base y la de ‘2’, jugar un poco de combo, me está haciendo bien y me siento cómodo. Y siempre, junto con Facu, desde la selección que estamos juntos, jugar doble base o junto a él creo que ayuda al equipo y sobre todo al ‘1’ y al ‘2’. Intento hacer lo que me pide ‘Saras’, pero creo que he cambiado mucho y he mejorado mucho”.

Trotamundos

La extensa trayectoria de Laprovittola le ha permitido jugar en países tan diferentes como Brasil o Lituania, lo que le ha enriquecido deportivamente: “El paso por Brasil fue muy, muy bueno. Gané muchos títulos, jugué muy bien. Ahí fue un poco cuando empecé a notar que podía anotar, que podía meter puntos. Fueron dos años increíbles, salimos campeones de la Copa Intercontinental contra Maccabi. La verdad que ir a Lituania era un desafío, era cambiar completamente el panorama. Pasar de jugar o vivir con 40 grados y ojotas (chanclas) e ir a la playa a meterme en el medio del frío, a menos 20 grados, y sin ver el sol. Eso era un poco lo más impactante. Y después, la manera de jugar también: baloncesto europeo, EuroCup… fue subir varios escalones. Después surgió la oportunidad de ir al Estudiantes, de jugar en ACB por primera vez, y también dije: ‘Quiero ir, quiero estar bien, quiero estar feliz, alegre, jugar en la ACB, que también era una ilusión muy grande’”.

La experiencia en la NBA y Michael Jordan

Sus buenas actuaciones en el conjunto colegial llamaron la atención de la NBA, donde militó en las filas de San Antonio Spurs, aunque Laprovittola le explica a Piti Hurtado que le sorprendió: “Fue en un partido amistoso contra Estados Unidos. Después del partido, me dijeron que me querían invitar a la pretemporada, yo lo dejé pasar. Después, la invitación se hizo formal y bueno, dejé de lado cualquier contrato o cualquier tipo de opción que pudiese llegar de Europa y dije: ‘Bueno, voy, voy a ver…’. Llegué ahí y todo lo que es de la NBA es increíble, es inmenso, pero al ir como invitado, fui súper dispuesto a conocer todo, a aprender, a conocer y finalmente conseguí entrar en el equipo”.

Su paso por la liga norteamericana le permitió conocer a Michael Jordan, catalogado por muchos como el mejor jugador de la historia, una anécdota que el jugador blaugrana recuerda con mucho cariño: “Fuimos a jugar a Charlotte y ese partido me tocaba a mí estar en rotación y, de repente, faltaban 20 minutos para el comienzo del partido, hicimos el pasillo, fuimos corriendo a la cancha para entrar en calor y mientras voy para un lado, Jordan viene caminando para el otro. Iba a saludar a Kawhi Leonard, a Aldridge y claro, yo empecé a ir más lento. No lo podía creer, era Michael Jordan, era más grande que los dos juntos, para mí, era inmenso. Y bueno, me quedé medio atontado, me quedé medio embobado y pasa Manu (Ginóbili) y me dice: ‘Dale boludo, que tenemos que ir a jugar’. Me dio un cachetazo en la cabeza. Esa fue mi experiencia con Jordan, que no la voy a olvidar, súper natural, como si fuésemos amigos”.

Juan Román Riquelme y Boca Juniors

Una de las grandes pasiones de Laprovittola es Boca Juniors, club del que se declara seguidor y en el que podría acabar su carrera: “Volver a Argentina me gustaría. Hoy pienso mucho en mi familia, sobre todo por mi hija y a La Bombonerita fui desde chico toda la vida. La verdad es que soy hincha del club, y si tengo que elegir un lugar donde terminar mi carrera en algún momento, puede ser Boca”. Como aficionado ‘xeneize’, se deshace en elogios hacia Juan Román Riquelme, quien le deja en este documental un mensaje y una bonita dedicatoria en forma de camiseta con el ‘10’ de Boca a la espalda : “Es mi ídolo como jugador de fútbol. No lo conozco personalmente. Tengo muchas ganas de ir a La Bombonera, de conocerle, de comer un asado con él, quiero preguntarle que es ser el 10 de Boca Juniors, el presidente de Boca, quiero saber todo”.