Guía para comprar scooters eléctricos para ancianos

jueves, 5 de mayo de 2022, 08:06 h (CET) Los mayores, con el avance de la edad, comienzan a sufrir disminución de la movilidad, fatiga y falta de reflejos, claras muestras de una merma en las capacidades físicas que les impide seguir llevando adelante ciertos hábitos, como desplazamientos, paseos al aire libre, etc., costumbres que quedan relegadas por el riesgo de sufrir una caída o, sencillamente, por la imposibilidad de realizarlas.

En estos casos, lo ideal es que sigan disfrutando de autonomía y de libertad para moverse sin depender de terceros. Pero, ¿cómo conseguirlo? Existe una solución que les permite conservar su independencia y seguir moviéndose con facilidad y naturalidad, manteniendo el contacto social y disfrutando de sus desplazamientos sin ningún esfuerzo: el scooter eléctrico para adultos.

Características de los scooters eléctricos para adultos mayores

Lejos de la primera imagen que nos viene a la mente cuando pensamos en un scooter eléctrico -transporte veloz manejado habitualmente en las ciudades por los más jóvenes-, un scooter eléctrico diseñado para adultos mayores es un vehículo muy seguro, con una suave conducción y una buena amortiguación, que posee cuatro ruedas que le proporcionan una importante estabilidad. Funcionan mediante batería y cuentan con luces y una buena maniobrabilidad. Además, el usuario goza de gran comodidad gracias a su asiento acolchado y ajustable y a sus reposabrazos. Por otra parte, muchos modelos disponen de cesta para transportar equipaje, elemento que libera al conductor de pesos incómodos.

Tipos de scooters existentes para ancianos

Existen diferentes tipos de scooter diseñados para los más mayores. En general, la elección dependerá del uso que se le vaya a dar y de las necesidades del conductor. Por ejemplo, no es lo mismo un scooter eléctrico para ser usado todos los días en trayectos más o menos cortos, que un scooter eléctrico para recorrer largas distancias de forma puntual.

Plegables Suelen tener unas dimensiones más reducidas y son más ligeros, esto facilita que sean elementos que de forma sencilla puedan transportarse en un maletero o almacenarse en algún lugar del hogar. Es ideal para moverse en interiores. Su batería suele disponer de menos tiempo de autonomía, permitiendo desplazamientos más cortos, y sus ruedas son más pequeñas, por lo que no es recomendable para terrenos irregulares. Desmontables Poseen unas características similares a los scooters eléctricos plegables para adultos, pero suman la posibilidad de poder ser desmontados en pequeñas piezas para ser transportados con mucha más facilidad. Robustos Son más grandes que los anteriores y proporcionan una mayor comodidad. También son más resistentes y disponen de mayor autonomía. Este modelo, que no puede ni plegarse ni desmontarse, es ideal para largos desplazamientos y ofrece mayor resistencia ante terrenos irregulares. Al tratarse de vehículos de mayor tamaño, son menos adecuados para interiores.

Diferencia entre una silla de ruedas eléctrica y un scooter motorizado

En general, puede decirse que una silla de ruedas asiste durante todo el día a una persona carente de movilidad, acompañándola en acciones y quehaceres cotidianos. Por su parte, un scooter motorizado es más rápido que una silla de ruedas y está destinado a aquellos que aún disponen de cierta movilidad, pero se ven menos capaces a la hora de salir a pasear o de realizar desplazamientos.

¿En qué fijarse a la hora de comprar un scooter eléctrico para una persona con problemas de movilidad?

Existen diferentes aspectos que es oportuno tener en cuenta a la hora de escoger un scooter eléctrico:

Velocidad máxima La velocidad máxima de este tipo de vehículos suele oscilar entre los seis y los doce km/h, dependiendo del modelo. Comodidad En general, se trata de vehículos muy cómodos. Es recomendable asegurarse de que los asientos sean acolchados para proporcionar una agradable conducción. Normalmente, suelen girar con el fin de que el usuario acceda fácilmente al scooter. También se puede optar por un asiento que incluya reposacabezas, regulación de altura y posición, etc. Batería/Autonomía La autonomía de las baterías suele oscilar entre los diez y los cincuenta kilómetros. Es interesante tener en cuenta este aspecto en función de las distancias de los desplazamientos que con mayor frecuencia se quieran realizar. Las baterías han de estar completamente cargadas antes de cada salida para sacar el máximo provecho al scooter. Accesorios Admiten gran variedad de accesorios útiles, como diferentes tipos de cesta o bolsas, fundas o capota impermeable, porta bastón, etc. Medidas en función del peso y la altura del usuario Tanto el peso como la altura del piloto son aspectos que han de tenerse en cuenta a la hora de escoger un scooter eléctrico. Los modelos más pequeños pueden llegar a soportar poco más de cien kilos, mientras que los modelos más grandes y robustos soportan hasta doscientos kilos en algunos casos. Soportar más peso del adecuado podría acabar dañando el motor.

Ventajas de utilizar una moto eléctrica para personas mayores

Es el elemento ideal para que las personas con movilidad reducida recuperen su independencia y no tengan que renunciar a sociabilizar con los demás, a pasear al aire libre o a realizar tantos desplazamientos como deseen sin depender de terceros. Es un transporte seguro y fiable, muy cómodo y fácil e intuitivo en su manejo.

