Solfy, el marketplace que impulsa el autoconsumo fotovoltaico en los hogares y empresas

La startup fundada por Sergio Balcells (Coches.net, Milanuncios, Job Today) y Sergi Sans (Atomic, Adrenalina, Itnig) revoluciona el sector de las renovables, facilitando que cualquier hogar genere su propia energía y contribuya al cuidado del planeta. La energía solar tiene grandes ventajas: es inagotable, no emite sustancias tóxicas ni contaminantes del aire y además, reduce la dependencia del consumo de la red eléctrica y el gas natural

Para romper con esta idea nace Solfy, un marketplace que está revolucionando el sector Cleantech. Bajo este anglicismo se engloban las startups que hacen uso de las nuevas tecnologías asegurando un impacto medioambiental positivo. Desde sus inicios, los fundadores de Solfy siempre han tenido claro cuál es su propósito: que cada vez más hogares y empresas puedan acceder fácilmente al autoconsumo fotovoltaico y generar su propia energía, de forma limpia y sostenible.

Primer Ethicorn del mundo

El objetivo de la empresa en palabras de Sergio Balcells, Founder y CEO de Solfy, es “que la startup crezca y genere máximo beneficio, tanto a los clientes (hogares y familias que puedan ahorrar mucho dinero en sus facturas de luz y ser independientes energéticamente) como al planeta (ahorrando miles de toneladas de CO2) y a los inversores, convirtiéndose en lo que él aspira a crear y que autodenomina el primer “ETHICORN” del mundo (la primera empresa tecnológica, ética y sostenible del mundo valorada en 1.000M$),

Equipo

Tanto Sergio Balcells, Founder y CEO de Solfy, como Sergi Sans, Co-Founder y CMO de la compañía, cuentan con una amplia trayectoria en el sector empresarial. Balcells fue CEO de compañías como Milanuncios, Coches.net, Job Today y también fundó Glamoroum, que se vendió en una operación exitosa a Birchbox; además gestiona Greenwalkers. Por su parte, Sans ha sido Chairman de Atomic y cuenta con experiencia en la creación de agencias de marketing digital cómo Adrenalina o Partner Adventure, así como en la creación de Startups en su etapa inicial en Itnig y Camaloon. En esta ocasión, querían impulsar un proyecto con propósito y diferenciador en el mercado de las renovables, lo que les ha llevado a sumar a Luis Candela, uno de los nombres más relevantes del ecosistema fotovoltaico y CEO de MPV Solar, la mayor escuela de negocios en fotovoltaica de habla hispana. Al proyecto se han sumado otros miembros con trayectoria en el sector energético.

Modelo de negocio tecnológico, y un sector con un futuro brillante

La compañía quiere potenciar la máxima transparencia y personalización en su servicio, por ello está creando una plataforma tecnológica marketplace que permita a sus clientes tener acceso al mejor instaladores cribado para su hogar o empresa, y al mejor precio, gracias a los acuerdos negociados con las principales marcas.

La startup, que solo trabaja con componentes de máxima calidad, facilita todo el proceso de instalación, encargándose de gestionar los trámites y subvenciones para reducir el coste. Pero el ahorro no solo se da en esta primera fase. El autoconsumo fotovoltaico también ofrece grandes rentabilidades (pudiendo reducir la factura de la luz hasta un 90% en algunos casos), lo que lo convierte en una inversión muy rentable que se amortiza en plazos muy cortos de tiempo (3-5 años en muchos casos).

Como señala su CEO, S.Balcells “todo está a favor para instalar paneles solares (precio, ahorros producidos, legislación, conciencia) y comprometerse con el desafío más importante que tiene la humanidad.

