​La eurozona perderá un punto de crecimiento por la guerra El crecimiento de Alemania e Italia se verá más afectado que el de Francia, España o Países Bajos Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 3 de mayo de 2022, 10:07 h (CET) Crédito y Caución prevé que la invasión rusa de Ucrania recorte en 2022 un punto del crecimiento del PIB de la zona euro, hasta situarlo en el 2,9%, debido a la interrupción de la cadena de suministro, el aumento de los precios de las materias primas y el impacto adverso en la confianza de las empresas y los consumidores. Esta evaluación de impacto, sujeta a un alto nivel de incertidumbre, se basa en dos supuestos: que el conflicto bélico no se prolongará más allá de 2022 y que las sanciones se verán reforzadas pero no hasta el punto de interrumpir totalmente las exportaciones de energía.

Si los combates en Ucrania se prolongan hasta bien entrado 2023, las sanciones se intensifican y los flujos de gas ruso se restringen, el crecimiento podría incluso descender hasta el 1% en 2022.



En su escenario de referencia, la aseguradora de crédito prevé que la reducción del crecimiento afecte con diferente intensidad a los distintos mercados de Europa: 1,8 puntos en Alemania, 1,5 en Italia, 0,7 en Francia, 0,6 en España y 0,3 en Países Bajos. Alemania e Italia están entre los países más afectados. Además de tener estrechas relaciones comerciales con Rusia, es probable que sus industrias automovilísticas se vean afectadas negativamente por la guerra. Los fabricantes de automóviles alemanes ya han anunciado recortes temporales de la producción debido a la escasez de piezas procedentes de Ucrania y es probable que aparezcan problemas similares de suministro en Italia.

Alemania también depende en gran medida de Rusia para sus importaciones de gas. El impacto es más reducido en Francia, España o Países Bajos, ya que dependen menos de Rusia.

De acuerdo con las previsiones de la aseguradora de crédito, la eurozona registrará una ralentización de la actividad empresarial en los próximos trimestres en un contexto de aumento sin precedentes de los precios de los insumos. Crédito y Caución prevé que las compras de activos por parte del Banco Central Europeo finalicen por completo en diciembre de 2022 y que la primera subida de tipos no se produzca hasta el cuarto trimestre de 2022 o el primero de 2023. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​La eurozona perderá un punto de crecimiento por la guerra El crecimiento de Alemania e Italia se verá más afectado que el de Francia, España o Países Bajos Grandes empresas suben precios en respuesta al alza de costes En España la inflación llegó a situarse en marzo en el 9,8%, su tasa más alta en casi 37 años. En la zona euro subió en abril hasta el 7,5% Ignacio González (AECOC): "Es imprescindible evitar medidas que afecten a la renta de los hogares y que penalicen a las empresas" Ha destacado el “gran ejercicio de contención que realiza la cadena de valor del gran consumo para no trasladar más presión al consumidor” La OCU detecta subidas de precios por encima del 10% en algunas cadenas de supermercados El estudio señala que las subidas alcanzan el 84% de productos analizados, especialmente los de alimentación ​La moneda más débil del mundo Comentario elaborado por Ben Laidler, estratega de mercados globales de eToro, acerca de los niveles alcanzados por el yen japonés