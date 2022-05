El occidentalismo JD Mez Madrid Lectores

martes, 3 de mayo de 2022, 08:55 h (CET) Es posible, yo creo que es real, que Occidente haya cometido errores culturales, geoestratégicos, personales. El occidentalismo nos impide, a menudo a los europeos y a los estadounidenses, entender claves fundamentales de lo que sucede en el mundo. Pero no es justo hacer una “transferencia de culpa”.

El verdugo es el verdugo y la víctima es la víctima. Se pueden haber cometido muchos errores, pero la tiranía es la tiranía y la democracia es la democracia.



Todas las guerras son iguales y todas las guerras son diferentes. La defensa que lleva a cabo Ucrania ante la invasión de su territorio tiene poco que ver con la guerra que promovió EEUU en Iraq, en 2003. Aquella guerra fue pensada para implantar una democracia desde arriba, sin tener en cuenta las necesidades del pueblo iraquí, y sin el mínimo realismo. La lucha del pueblo ucraniano es la de un pueblo que defiende su democracia y su libertad.

