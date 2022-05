Sosa y Movistar Team reinan en la Vuelta a Asturias Iván Sosa: "Muy contentos por esta victoria. El equipo me ha ayudado mucho durante estos tres días" Redacción

lunes, 2 de mayo de 2022, 11:43 h (CET) Con el aplomo y autoridad que caracterizan a un corredor y equipo de su categoría, Iván Sosa y Movistar Team sentenciaron este domingo la Vuelta a Asturias 2022 sin dejar margen a sus principales rivales en el Alto del Violeo (2ª categoría), juez de la breve (120 km) e intensa tercera jornada entre Cangas del Narcea y Oviedo.

Con Simon Yates (BEX) adjudicándose sin oposición su segundo parcial, la escuadra dirigida por Chente García Acosta y Pablo Lastras centró sus esfuerzos en la última ascensión en cuidar del colombiano frente a posibles ataques de los hombres de la general. La labor inicial de Rangel y Elosegui y una estupenda aproximación de García Cortina y Rojas a la base del puerto tuvieron continuidad con el trabajo, hasta la misma meta, de Sergio Samitier y Antonio Pedrero, que secaron los movimientos tras el puerto y llevaron el grupo perseguidor unido hasta la céntrica calle Uría.



Gracias a este éxito, el noveno final de Movistar Team en Asturias, Sosa suma su 19º triunfo en profesionales -sexta clasificación general- y eleva a la estructura Abarca a las diez victorias en 2022 (cinco para su equipo masculino), infundiéndoles moral para un Giro de Italia en el que el cundinamarquense tiene centradas buena parte de sus miras para esta campaña.



DECLARACIONES / Iván Sosa: "Muy contentos por esta victoria. El equipo me ha ayudado mucho durante estos tres días, también en la jornada de hoy. Una etapa muy rápida todo el día, con el final duro en el que creo que hemos sabido gestionar bien las fuerzas y la colocación, que era importante, para asegurar ese objetivo que teníamos con la general. Todos los compañeros han reaccionado bien tras el esfuerzo de ayer y, en realidad, era más un día de controlar, de seguir. Teníamos la tranquilidad, cuando ha arrancado Yates, que podíamos dejarlo ir porque no era un peligro para la general, así que podíamos subir a nuestro ritmo en el Violeo, mantener controlados a los otros rivales y llegar bien a meta. Un triunfo que da alegría y confianza de cara al Giro, donde esperamos hacerlo de la mejor manera. Estamos motivados y con ganas de hacerlo bien en esas tres semanas que nos vienen por delante".

