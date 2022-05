Justificaciones de cazadores O que matan lobos porque los lobos se alimentan Julio Ortega Fraile

@JOrtegaFr

lunes, 2 de mayo de 2022, 09:48 h (CET) Los de Jarra y Pedal ya no saben ni qué contar para intentar seguir -legalmente, digo, que de forma delictiva continúan acabando con ellos- con sus matanzas de lobos. Ahora la "acusación" a uno es que el animal se comió a una cierva. Supongo que lo que realmente les indigna, además de que tener que cargárselos a escondidas tras tantos años liquidándolos sin preocuparse, es que a esa venada no la mataron ellos. A los sicarios (aunque estos lo hagan por diversión) les desagrada la competencia.



Otras veces la "situación insostenible", tal y como la denominan en el titular, es que un gato feral cazó un pájaro, y mañana será que un pájaro se tragó un gusano. Todo eso, claro, para poder matar ellos gatos y pájaros con alguna justificación de la que tirar, aunque a cualquier persona con un mínimo de empatía y conocimiento les parezcan aberraciones atadas a la estupidez por un extremo y a la hipocresía por el otro. Es decir: coartadas propias de cazadores que lo que hacen es tratar de maquillar algunas de las causas que, para actos de este tipo, contempla la neurociencia, como una coordinación insuficiente entre el neocórtex racional y el hipotálamo emocional, bajo control del sistema límbico, reducción en el desarrollo de la corteza prefrontal, etc.

Ya, ya sé que estas afirmaciones se refieren en principio a humanos que matan a humanos, pero no olvidemos dos cosas: que la legalidad de ciertos asesinatos no marca diferencia en la violencia del asesino ni en el sufrimiento e inocencia de sus víctimas, y que en el historial de numerosos asesinos en serie los primeros de su lista eran animales.

Por lo tanto y hablando de las excusas de los cazadores (que indudablemente matan en serie) resultan muy clarificadoras las conclusiones de la Psicóloga y Criminalista Candice Skrapec, cuando tras entrevistar a sujetos que terminaron con la vida de varios humanos citó estas actitudes y motivaciones comunes entre ellos:

Hablar de sus actos con absoluta naturalidad. ("Mirad qué guarro he matado hoy. Puede ser oro con esas navajas").

Se autojustifican. ("El hombre es cazador desde el principio de la Historia". "Si no cazamos los animales nos invadirían").

Sienten que poseen el poder y el control. (Esto se queda más en sus charlas de bar con frases del tipo: "Me costó dos perros y otro me lo dejó j*dido, pero al final le metí el cuchillo hasta el fondo").

Afirman sentirse vivos así. ("Soy cazador desde que nací". "La caza es mi vida". "Long life to hunting").

Al fin, con todo esto y más, lo insostenible no es que ese lobo matase a una cierva para alimentarse, lo sobrecogedor e inadmisible es que los cazadores sigan dejando muertos animales (y humanos en sus "accidentes") para divertirse y como consecuencia de sus graves taras y desequilibrios. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Hacer las paces de corazón Lo armónico jamás nos viene dado, hemos de trabajarlo con el acercamiento y la conciliación de discordancias El Primero de Mayo Esta festividad fue impulsada inicialmente por la Internacional Socialista Justificaciones de cazadores O que matan lobos porque los lobos se alimentan Todos los días son el Día de la Madre Cuando vamos cumpliendo años valoramos mucho más lo que ha significado la presencia de la madre en nuestra existencia Libertad individual en política Las sociedades no producen incultura, son los poderes fácticos los que teledirigen la ignorancia