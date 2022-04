Leonel Fernández busca financiación en PDVSA, uno de los principales centros de la corrupción mundial La utilización del petróleo venezolano como arma de financiación política no es nueva Redacción

sábado, 30 de abril de 2022, 10:16 h (CET) Uno de los hombres de confianza del expresidente dominicano, Nicolás Antonio Calderón, ha viajado recientemente a Venezuela porque grupos empresariales venezolanos y funcionarios de Petróleos de Venezuela pretenden respaldar el proyecto político de Leonel Fernández de cara a las elecciones de 2024

Pilar Santo Domingo

Los 16 años consecutivos de gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fueron una constante de corrupción sistémica que provocó muy graves consecuencias para el bienestar de la ciudadanía del país caribeño. En el año 2018 se hizo pública una investigación respecto a la oscura financiación de la fundación del expresidente Leonel Fernández, Funglode. En 2020 fueron conocidos los manejos del candidato del PLD a la Presidencia dominicana, el empresario Gonzalo Castillo.

Sin embargo, lo que parecía ser cosa del pasado sigue muy vivo. Las conductas y los hábitos humanos son muy difíciles de cambiar. Según distintas informaciones recibidas, Leonel Fernández ya se está moviendo de cara a las próximas Elecciones Presidenciales en República Dominicana con las mismas actitudes que se aplicaron durante sus diferentes gobiernos. En concreto, su círculo más próximo ya está realizando gestiones de cara a obtener financiación y apoyo económico para el partido que fundó para concurrir a los comicios de 2020: Fuerza del Pueblo (FP).

Nicolás Antonio Calderón García es una de las personas en las que más confía Leonel y, como no podía ser de otro modo, ocupa un puesto fundamental dentro de FP: es el responsable máximo de las finanzas del partido.

Según los documentos a los que ha tenido acceso este medio, Calderón ha viajado de manera discreta y confidencial a Caracas (Venezuela) porque grupos empresariales venezolanos y altos directivos de la empresa nacional Petróleos de Venezuela (PDVSA) están buscando el modo de respaldar económicamente el proyecto político de Leonel de cara a 2024.

Las mismas fuentes indican que ese viaje de Calderón representa uno de los primeros contactos para conseguir ese apoyo económico hacia un expresidente dominicano que siempre mantuvo muy buenas relaciones, incluso de amistad, con Hugo Chávez, relaciones que se extendieron con el actual presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La financiación del proyecto político de Leonel se disfrazará con el eufemismo de una negociación para llevar crudo y gas a República Dominicana, aunque lo que de verdad oculta es la capitalización de FP.

PDVSA: Nido de corrupción

La petrolera venezolana es uno de los mayores nidos de corrupción del mundo. No en vano, uno de sus expresidentes, quien tenía el control absoluto del aparato del Estado, está reclamado internacionalmente y, desde su caída en desgracia, ha estado oculto en diferentes países de la Unión Europea. Muchos fueron los que medraron a través de la corrupción en PDVSA y se hicieron multimillonarios, sacando miles de millones de dólares del país para ocultarlos en paraísos fiscales de América, Asia y Europa. Muchas de estas personas cuentan con órdenes internacionales de detención o están en cárceles de Estados Unidos y España.

No es la primera vez que Leonel Fernández y su entorno más cercano se nutren de dinero procedente de Venezuela. No hay más que recordar a Félix Bautista y a Petrocaribe. El senador es uno de los políticos dominicanos más cercanos al expresidente Leonel Fernández, hecho que se demuestra por el hecho de que dirigió la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), un organismo encargado de la fiscalización de las obras estatales de infraestructuras, durante los mandatos de Fernández.

Por otro lado, fue Leonel quien llevó a República Dominicana a formar parte de Petrocaribe y tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro depositaron su confianza en él en momentos difíciles para Venezuela.

Las cuentas de Félix Bautista llevan varios años bajo sospecha y han sido sometidas a procesos judiciales que, hasta el día de hoy, no han tenido consecuencias para él. En el año 2014, por ejemplo, se le interpuso una demanda por complejos movimientos de dinero que mostraban un presunto blanqueo de dinero y corrupción que le enriquecieron durante su paso por OISOE. Estos movimientos utilizaron inusuales adquisiciones de certificados de depósitos que llegaron a sumar, según la demanda, más de 3,5 millones de dólares.

El movimiento de Leonel hacia Venezuela, según distintas fuentes, podría tener una contrapartida en el caso de que el expresidente retornara al Palacio Nacional en 2024: el asilo permanente en República Dominicana de uno de los máximos dirigentes de PDVSA que en la actualidad, según las últimas informaciones, estaría oculto en un importante país de la Unión Europea, lo que daría la culminación de una operación para que este exdirigente venezolano pueda eludir las reclamaciones internacionales por corrupción y delitos económicos, una operación que se inició en España en diciembre de 2018 por destacados miembros de la justicia española que también están muy cercanos a Leonel.

