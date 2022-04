¿Hay que cambiar las persianas? ¿Y cuál es la mejor opción? Por PERSIANISTAS CERCA DE TI Comunicae

La tecnología de las persianas ha cambiado y mejorado a lo largo de los años, de hecho, se considera que ha mejorado hasta el punto de tener que instalar una persiana en cada ventana de la casa.

En este artículo se pueden ver todas las ventajas que esta medida puede aportar a cualquier entorno, tanto desde el punto de vista estético como de protección.

¿Por qué elegir una persiana?

Además de dar sombra a la luz solar en el interior, una persiana también actúa como escudo térmico. A la hora de elegir una persiana, ésta debe ser capaz de combinar tanto la practicidad de uso como la estética, cada vez más refinada.

Para elegir la mejor solución, es necesario tener una idea clara de los objetivos que se quieren alcanzar, es decir, qué tipo de ventana hay que cubrir y por qué es necesario cubrir el cristal.

Está claro que una ventana grande no se puede cubrir con una persiana romana normal, pero sí se puede utilizar una con lamas verticales o paneles japoneses. En una ventana francesa o en una ventana batiente, se puede optar por una persiana enrollable o una veneciana.

Qué es una persiana

La persiana tiene una cortina perimetral y un tope. El origen de su nombre proviene de Francia, donde se les llamaba persienne en homenaje a Persia. Este término se utilizaba para describir una persiana adecuada para preservar una habitación del exceso de sol, sin eliminar el intercambio de aire.

En España, la persiana se introdujo en el siglo XVIII y en el XIX se convirtió en un elemento esencial capaz de cubrir las ventanas incluso de las casas más pobres. Como se puede ver, la persiana es un elemento que ha encontrado un lugar permanente en todos los hogares españoles, aunque sus características cambian según el entorno.

Hoy en día existen diferentes tipos de persianas fabricadas con materiales cada vez más eficaces, que también evitan el gasto en reparación de persianas, como el acero galvanizado, el aluminio, el PVC o la madera.

Tipos de persianas estéticas

Aunque hay muchos tipos de persianas en el mercado, poca gente sabe cuál es la más adecuada técnica y estéticamente para una casa.

La persiana enrollable, por ejemplo, es un sistema enrollable que se acciona mediante una cuerda y se instala en una ventana o en la puerta del jardín. En cambio, la persiana de velo, como su nombre indica, es ligera y discreta desde el punto de vista estético. No tiene mucha sombra solar y es comparable a un toldo. Se puede instalar en la ventana.

La persiana japonesa, en cambio, está formada por varios paneles unidos y superpuestos para cubrir la habitación de los rayos del sol. ésta es regulable.

La persiana romana, tiene bandas de forma rectangular, proporcionadas según la ventana. Es de color y se instala en una ventana. Desde el punto de vista estético es muy característico de ver.

La persiana veneciana es una estructura laminar que puede inclinarse para adaptarse a las necesidades. Es un sistema de sombreado que va de medio a completo. Se puede instalar fácilmente en una ventana, pero también se puede empotrar en el cristal.

La persiana plisada, en cambio, utiliza las vías para descender. Se instala en las ventanas de tejado, pero también en las normales.

La función de la persiana

Como ya se ha visto, hay muchos tipos de persianas, y no todas son iguales. Sin embargo, hay algunos puntos comunes que se deben respetar para cumplir su función.

Las contraventanas de madera deben utilizar únicamente madera estabilizada. En este caso no será posible ver ningún signo de deterioro o, mejor aún, de deformación durante su construcción y montaje, evitando gasto en la reparación de persianas.

Antes de pintar la madera, debe realizarse un tratamiento de conservación. Las lamas horizontales se colocan en un lugar preciso en los montantes. El material de construcción debe ser siempre aislante para poder soportar los agentes atmosféricos como el calor o el frío. Uno de los materiales que mejor cumple estos requisitos es la madera.

También hay otras medidas y materiales que pueden garantizar el mismo o mejor rendimiento, la madera está sujeta a mucho mantenimiento y esto puede convertirse en un problema tanto de tiempo como de coste en reparación de persianas.

Modelos de persianas en el mercado

Las persianas son las soluciones más adecuadas para proteger puertas y ventanas, ganando en ahorro energético, confort y privacidad, algo muy importante para quienes necesitan luz en las casas, pero no quieren ser vistos por sus vecinos.

Hay persianas con hojas giratorias. Se trata de un modelo clásico que se abre hacia el exterior de la casa. El número de persianas en este caso puede ser de dos o sólo de una. Existe la posibilidad de disponer de persianas completas, es decir, de oscurecimiento total, este sistema es muy utilizado en lugares donde se alcanzan fácilmente bajas temperaturas, como en la montaña.

También existen en el mercado persianas con hojas correderas, en las que el movimiento está asegurado por raíles o guías. Estos protegen el marco tanto por la parte superior como por la inferior. Esto reduce el espacio de apertura, ya que las persianas se abrirán contra la pared. El contramarco se instala en el espesor de la pared.

Hay persianas que también pueden funcionar como sistema de seguridad, y se refiere al modelo antirrobo. Este gasto también puede aumentar la seguridad de la puerta de seguridad, haciéndola más segura y a prueba de ladrones. Es un sistema que se instala en la pared y consta de cerraduras de acero y hierro. Sin embargo, cuentan con sistemas de lamas ajustables que aseguran el paso de la luz.

Materiales adecuados para las persianas

Ya se ha descrito las características de la madera: bonita a la vista y un material duradero, aunque el mantenimiento en estos casos sea más frecuente. Cuando no se quiere optar por este material, la tecnología viene a ayudar. Para las persianas, se han adaptado otros materiales que pueden sustituir mejor a la madera.

El PVC, por ejemplo, es un material más que adecuado para las persianas. Proporciona un buen aislamiento térmico y es rentable. El diseño puede variar, por lo que se pueden tener modelos clásicos o modernos, fácilmente adaptables a todo tipo de casas. Este tipo de persiana es muy resistente a la intemperie y al calor excesivo, ya que también son ignífugas. El mantenimiento es mínimo, lo que evita el coste de realizar reparación de persianas frecuentemente.

Las persianas de aluminio también tienen una función de aislamiento acústico, aunque es el grosor el verdadero responsable de esta ventaja. El material es fácil de manejar y, sobre todo, ligero.

Los costes de las persianas

En cuanto a los costes, no es posible hacer una estimación, ya que se trata de ventanas y puertas que tienen un coste relativo en función de los materiales y las medidas, así como de los acabados, la mano de obra, la forma y todos los mecanismos de ajuste que haya que colocar.

Por ello, cada composición tendrá también un propio coste en función de la calidad del producto. Por ello, es conveniente evitar el bricolaje y acudir a vendedores especializados en el producto, como los comerciantes de ventanas y puertas, que están preparados y pueden ayudar a elegir el producto más adecuado a cada necesidad.

¿Son las persianas blindadas una buena opción?

Si se está pensando en proteger una casa, pero también en evitar que, entre demasiado calor o frío, es una buena idea utilizar una persiana blindada.

Se trata de un sistema de protección contra las agresiones del exterior, pero también contra el ruido y las inclemencias del tiempo. Es un sistema de seguridad pasiva que puede evitar los robos o incluso ralentizarlos. Disuaden a los ladrones porque son reconocibles. Es un sistema certificado, por lo que todas las persianas blindadas deben tener también el marcado CE para ser consideradas conformes. Las clases de resistencia al robo de este sistema van del uno al seis.

