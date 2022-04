Nicky Jam, Eva Longoria y Kendji Girac encabezarán The Global Gift Gala Cannes a beneficio de 'Latido por Ucrania' Es una iniciativa internacional de Global Gift Foundation, organización benéfica fundada por la actriz, empresaria y filántropa española, María Bravo Redacción

viernes, 29 de abril de 2022, 11:20 h (CET) Tras el éxito de “The Global Gift Gala Abu Dhabi Dream Ball” el pasado mes de diciembre, The Global Gift Gala volverá a albergar una velada repleta de estrellas que incluirá actuaciones y subastas en vivo, esta vez con el telón de fondo francés de Cannes. El evento, que tendrá lugar a finales del mes de mayo, recaudará fondos para la campaña de la Fundación Global Gift 'Heartbeat for Ukraine' para brindar ayuda inmediata a los ciudadanos de Ucrania y la Fundación Eva Longoria.



El icónico artista latino de renombre mundial, Nicky Jam, se presentará en la Global Gift Gala Cannes el 19 de mayo, la 9° edición de la gala, que tendrá lugar en el Hotel JW Marriot Cannes, donde estrellas y filántropos unirán fuerzas para crear conciencia de la campaña. El evento es también la gala benéfica elegida del Festival de Cine de Cannes que tendrá lugar a partir del 17 de mayo. El cantante francés Kendji Girac, ganador de la temporada 3 de La Voz Francia y anfitrión de honor, cantará algunos de sus reconocidos éxitos y se unirá a la extensa lista de invitados como Eva Longoria, anfitriona de honor, actriz, activista y filántropa, Alejandro Nones, actor mexicano y muchos otros Global Gifters.



Durante la noche habrá una subasta en vivo dirigida por el principal subastador británico, Thomas Forrester, y entre los artículos disponibles para pujar estará el Woonkly Solidarity NFT, apoyado por todas las celebridades y creado por el reconocido artista español, Javier Arrés, ganador del London Bienal de Arte y pionero del criptoarte. Todos los ingresos de la venta de Woonkly Solidarity NFT se destinarán a apoyar el fondo 'Heartbeat for Ukraine' creado por los jóvenes filántropos y Global Gifters, Emilio Bastón e Ivanka Marchenko. Después de que se venda este Woonkly Solidary NFT único, Woonkly abrirá la Lista blanca de su colección Solidarity. Woonkly fue fundada por el empresario, emprendedor, influencer y filántropo español Daniel Santos, y es la primera red social descentralizada basada en Solidary NFTs e IPFS. La empresa apoya causas sociales mediante la creación de colecciones NFT de talento internacional.

The Global Gift Gala es una iniciativa internacional de Global Gift Foundation, una organización benéfica fundada por la actriz, empresaria y filántropa española, María Bravo. Su objetivo es recaudar fondos y marcar una diferencia para los niños y las mujeres de todo el mundo. María dijo: “Dada la crisis humanitaria que está ocurriendo en Ucrania en este momento, estamos utilizando la red internacional de la Fundación para recaudar tanto como sea posible y el 100 % de las ganancias se destinará a ayudar a las familias afectadas. Estamos muy agradecidos de contar con el apoyo de tantas personas en todo el mundo”.

Nicky Jam agregó: “Para mí, es un placer y un honor actuar en la Fundación Global Gift y apoyar a María y Eva, pero en general a las familias afectadas en Ucrania. Ucrania es un país que necesita amor, ayuda y apoyo energético. Son personas hermosas, que han apoyado el crecimiento de la música latina a nivel mundial, y quiero estar aquí para ellos”.

La velada también reconocerá al actor y filántropo de Hollywood, Amaury Nolasco, quien recibirá el premio Global Gift Philanthropist. El cantante iraquí Emmanuel Kelly recibirá el premio Global Gift Humanitarian Award y el empresario Tomás Laso-Argos recibirá el premio Global Gift eGoWorld Award for “Empowering Global Opportunities”.

El evento contará con el apoyo de Ego World, una empresa web3 que explora grandes ideas en identidad, propiedad, utilidad e interoperabilidad para impulsar el espacio criptográfico, meta y NFT, fundada por Alejandro Saez.

El patrocinador inspirador de la noche es Asterius Tech, un fondo de capital de riesgo fundado por Javier García Pérez, que se especializa en nuevas empresas tecnológicas e innovadoras, invirtiendo en personas, no en proyectos. Asterius Tech es patrocinador de varios proyectos solidarios junto con Global Gift Foundation, incluido The Ranch en España, un espacio de formación y socialización donde niños con necesidades especiales podrán tratar sus enfermedades y, las personas refugiadas, en riesgo de exclusión social, tendrán un lugar donde vivir.

El evento será presentado por el presentador de radio y televisión de los EAU, Tom Urquhart.

