En OROC es más importante la fidelización de los clientes que la captación

jueves, 28 de abril de 2022, 16:30 h (CET)

Tras el lanzamiento al mercado español de las telecomunicaciones el 15 de noviembre, OROC afronta con perspectivas esperanzadoras su segundo semestre de vida. La nueva compañía de telefonía móvil e internet se distingue por ofrecer algunas de las tarifas móviles más económicas del país y la excelencia en la atención de sus clientes.

Esta es la historia de una empresa que comenzó su andadura con la apertura de una tienda de telefonía móvil y accesorios, en la que comercializaban las distintas operadoras líderes y no líderes del sector. Los clientes, cansados de los problemas que tenían con su operador, acudían al establecimiento para que se les ayudara a resolverlos.

Antes de dar el salto a la creación del nuevo operador móvil, parte de su equipo trabajó como distribuidor autorizado de otras compañías en las provincias de Málaga, Cádiz, Huelva, Sevilla y Badajoz. Al observar el buen funcionamiento y aceptación de los clientes y tras un tiempo de maduración, se decidieron a lanzar OROC al mercado nacional.

“OROC nació a finales del año pasado, pero el equipo que lo conforma lleva trabajando en el sector de las telecomunicaciones más de 10 años. Una década de trabajo, esfuerzo y dedicación, acompañando a los clientes y asesorándoles sobre las soluciones de comunicación más eficientes y económicas. Mucho hemos vivido y, sobre todo, aprendido”, afirma Inma Tenor, directora de marketing del nuevo operador.

“Por eso, en nuestra compañía, ponemos el foco en el cliente y su fidelización”, continúa Inma Tenor. “Son el centro de nuestro universo, en torno a ellos giran todas las estrategias del negocio. Queremos que los clientes estén con nosotros, porque realmente se sientan satisfechos con nuestro servicio. Para nosotros, es más importante su fidelización que la captación”.

La intención de la compañía es que los clientes quieran estar con OROC de forma libre, por eso, en sus tarifas móviles, no tienen permanencias ni compromisos. “Queremos que se sientan libres, atendidos y satisfechos, que se queden con nosotros y nos recomienden”, explica la responsable de marketing.

Centro de atención al cliente A falta de unas semanas para que OROC cumpla sus seis primeros meses de vida, la compañía sevillana ha alcanzado los objetivos marcados para el semestre en cuanto a número de líneas contratadas y alto grado de satisfacción del cliente. Esto último se testa diariamente con llamadas y mensajes de verificación de satisfacción, en la entrega y en el servicio.

Para tal fin, en el centro de atención al cliente utilizan herramientas de gestión de contactos por diferentes canales: llamadas, chats de WhatsApp o Messenger, e-mail, CRM… Además, las redes sociales juegan un papel fundamental en la atención por la inmediatez y la visibilidad que dan. “Son una vía excelente para la atención y satisfacción de los clientes, ya que nos adaptamos a sus necesidades de uso diarias”, concluye Tenor.



