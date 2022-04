El revuelo que se ha armado con las escuchas del CNI Todos los Gobiernos poseen unos servicios de inteligencia para proteger a la Nación y a sus ciudadanos Manuel Villegas

jueves, 28 de abril de 2022, 10:41 h (CET) Durante la Dictadura franquista se acuñó un reclamo para hacer que los turistas extranjeros viniesen a España por el que se decía “España es diferente”. Mucho tiempo ha transcurrido desde entonces, pero parece que quienes nos gobiernan, aunque estamos en una mal llamada democracia, se empeñan en mantenerlo. Ciertamente España es diferente, mal que nos pese, no deja de ser un país de pandereta y castañuelas. Considero que debo de aclarar este extremo. Todo Gobierno que se precie como tal, está obligado a defender, valiéndose de los métodos, lícitos o no tanto, a sus ciudadanos de los peligros que pueden amenazar su integridad, ya foráneos ya vernáculos. Para ello debe de contar con un eficiente organismo de inteligencia que inquiera busque e indague las posibles contingencias que puedan poner en peligro su seguridad. Es lo más elemental de cualquier Estado proteger a sus ciudadanos. Nos dan ejemplo de ello gobiernos tales como el de Israel con su efectivo y bien preparado Mosad, su Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, tan efectivo como activo. El Reino Unido cuenta con el MI5 o Servicio de Seguridad cuya diligencia y bien hacer mantiene a raya a los enemigos de esa nación, especialmente a los internos. Cuando actúa es el Primer ministro quien se responsabiliza de sus operaciones. Si mal no me acuerdo, en cierta ocasión en la que agentes de éste eliminaron a dos terroristas del Ira en Gibraltar, cuando le preguntaron a Margaret Thatcher que quienes habían llevado a cabo la operación respondió: “Yo misma”. Estados Unidos cuanta con la CIA o Agencia Central de Inteligencia, el FBI y sabe Dios cuantos más, cuyos fines y propósitos son salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y de la nación. No seguiré. Todos los Gobiernos poseen unos servicios de inteligencia para proteger a la Nación y a sus ciudadanos. Es más, para sentirnos seguros debemos de exigirles que se cuente con ellos. En España tenemos el CNI (Cuerpo Nacional de Inteligencia)que es el responsable de facilitar al Presidente del Gobierno las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, del que nos debemos de sentir orgullosos por su eficacia y bien hacer. Todos menos los golpistas catalanes agrupados en partido Ezquerra republicana que ha llevado a cabo más de un golpe de Estado en la historia de nuestra España, para separarse de ésta. Han dado más que motivos para que se les vigile, investiguen sus actividades y estemos al tanto de sus maquinaciones, máxime cuando no dejan de repetir que, a pesar de haber sido encarcelados y liberados motu proprio de nuestro “nunca bien ponderado Sánchez”, lo repetirán. Pero como este personaje, llamado Pedro Sánchez, que, para nuestra desgracia, nos gobierna, es un elemento sin consistencia, ni principios, un títere descabezado y sin agallas para hacer frente a los enemigos de España porque está entregado a ellos, ya que sin su apoyo se le acabaría la mamandurria de gobernar, que es el único propósito y objetivo que lo guía, pues el bien de España le importe un ardite, les ha abierto la puerta para que penetren en el CNI, estén al tanto y puedan conocer las averiguaciones que éste lleve a cabo de forma tal que no pueda prevenir, sin que estos las sepan, las maquinaciones que confabulen quienes quieren destruir a España. El programa “Pegasus” da a conocer al Gobierno lo que proyectan los enemigos de la unidad de España, entre ellos se encuentran, ERC, EH Bildu, JxCAT, PDeCAT, la Cup y BNG, la flor y nata de los que quieren acabar con España. Los independentistas catalanes se han enfurecido porque, gracias a este, se han puesto al descubierto sus confabulaciones, y La Generalidad ha anunciado que reduce sus relaciones políticas con el Gobierno central “a mínimos”. Oriol Junqueras, líder de ERC, ha manifestado: “El Gobierno debe adoptar medidas para recuperar la confianza. Y seguro que la asunción de responsabilidades incluye dimisiones y ceses”. Lo dicho: estamos en un país de pandereta y castañuelas en el que nuestros enemigos, especialmente los conciudadanos, se “molestan” porque el Gobierno quiera conoce lo que estos urden para la perdición de España. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

