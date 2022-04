Actores, cómicos y músicos se congregan en Alicante para ayudar a los animales El evento para ayudar a la protectora La Luz Animal se llevará a cabo el sábado 30 abril, en la sala La Quinta Avenida, en la Nucia (Alicante) Redacción

jueves, 28 de abril de 2022, 10:30 h (CET) Con el fin de recaudar fondos para la protectora de animales "La Luz Animal", voluntarios afines a la protectora de animales han construido un gran evento solidario que cuenta con las actuaciones de varios artistas, que recalarán en La Nucia, Alicante, el día 30 de abril para entregar todo su talento para la causa animal en un día de magia y entretenimiento cuyos actos comenzarán a las doce del mediodía y concluirán al fin de la jornada de ese sábado (hora de fin no concretada).

Entre los artistas invitados se cuenta con el monologuista y cómico Raúl Fervé, considerado uno de los talentos con mayor proyección de la comedia nacional; descubierto y avalado, entre otros, por Juan Muñoz, de Cruz y Raya. En la actualidad Raúl Fervé, además de llevar a cabo actuaciones con su espectáculo propio por toda España y de colaborar habitualmente en la Cadena SER, también participa, junto a Carmen Alcayde, en la gira nacional del espectáculo "Enlatados" por los teatros más importantes del país.

Por su parte, la cantante Marinetti interpretará varios covers musicales. Marinetti en 2021 se lanzó a Spotify con ‘Chica de Aceite’, donde demostró que es difícil encasillarla en un sólo género musical. Se contará también con la actuación del grupo de reggae Kienes Sound, compuesto por: Kano (destacado cantante reggae), Pilo y TCap (Críspulo Cabezas y Eloi Yebra), quienes recordados por la película "Barrio" y reconocidos entre los mejores actores de este país, también cantan y rapean con éxito letras reivindicativas. Junto a ellos, Juan Jordán, el músico madrileño que reconoce haber venido a revolucionar la música hispana.

La jornada de artistas contará, además, con la presencia de DJ Jony, un dj "muy ecléctico, capaz de satisfacer todos los estilos y gustos musicales, desde funk, soul y RnB hasta electrónica, indie y los últimos éxitos en las listas de éxitos." Como fin de jornada animalista, los asistentes podrán participar en un festivo karaoke.

Los visitantes a La Nucia para disfrutar del evento podrán, desde recorrer una feria de artesanía hasta realizarse un tatuaje solidario, a precio económico-solidario, de la mano de The burning question tatoo. Hasta disfrutar de los menús de Food Trucks, donde se dispone de opción veggie. El dinero recaudado de las entradas irá destinado a la protectora La Luz Animal, informa la organización: "una protectora muy pequeñita, pero con un corazón muy grande".

