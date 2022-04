Primeras Comuniones en 2022: aumenta el precio medio en un 37,8%, más caras que antes del COVID Han pasado de ser una celebración espiritual a convertirse en un evento social Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 27 de abril de 2022, 11:38 h (CET) Llega el mes de mayo y, con él, la celebración de las primeras comuniones que en este 2022, tras dos años de restricciones, vuelven a la normalidad. De acuerdo con datos de la Conferencia Episcopal, en nuestro país en las próximas semanas al menos 245.000 niños recibirán por primera vez la eucaristía.

Se trata de un momento especial para las familias cuya celebración conlleva un importante desembolso económico. Para conocer cuáles son los costes y los servicios más demandados para este tipo de eventos, ProntoPro.es, el portal que reúne la oferta y la demanda de trabajo profesional, ha realizado por tercer año consecutivo un estudio que muestra, además, cómo han evolucionado las comuniones que han pasado de ser una celebración espiritual para convertirse en un evento social.



La Primera Comunión más cara de los últimos años

La reciente eliminación de la mascarilla obligatoria en espacios interiores así como el elevado nivel de vacunación han permitido recuperar este tipo celebraciones que este año, como muchas otras cosas, han aumentado también de precio.

De acuerdo con el estudio de ProntoPro, en este 2022 una familia española gastará en promedio 2.067 euros en organizar una celebración de Primera Comunión para 20 personas, un 37,8% más que en el año 2019, previo a la pandemia. Se trata del precio más caro de los últimos tres años para este tipo de eventos. En 2021 el coste medio fue de 1.950 euros, un 6% menos que en este 2022.

Los servicios más solicitados

Dentro de los servicios más requeridos para este tipo de eventos, se encuentran el catering, el alquiler del local, el fotógrafo, la peluquería, el animador y la vestimenta de los niños. Contando, como mínimo, con una celebración para 20 personas, se observa que el servicio decatering puedellegar a costar800 euros, según el menú elegido. Si además se quiere incluir una ‘Candy Bar’ o mesa de dulces habría que sumar otros 150 euros.

El alquiler del local, el servicio que más se solicita para estas celebraciones (un 84,01% del total de los requerimientos), tiene un coste que puede oscilar entre 100 y 200 euros.También se pueden añadir algunos servicios ‘extra’, que cada año se demandan más, como es el caso de animador de eventos, cuyo coste asciende a 200 euros; o el fotógrafo, cuyo precio oscila entre los 450 y 550 euros.

Además, hay que sumar el servicio de peluquería que suele estar en los 50 y 100 euros y la vestimenta típica de los participantes durante esta ceremonia: vestido blanco con vuelo para ellas, que suele rondar los 225 euros, y el tradicional traje de almirante o marinero para ellos, que suele costar en torno a 160 euros.

Las ciudades más caras, más económicas

El estudio ha revelado que, en este 2022, el País Vasco se sitúa como la Comunidad Autónoma más cara para organizar una Primera Comunión, con un promedio de 2.600 euros, un 25,7% más que la media nacional, estimada en 2.067 euros. La Comunidad de Madrid, Navarra, Cataluña, La Rioja o Murcia ocupan el segundo puesto con 2.000 euros de media en este tipo de celebraciones.

Por otro lado, Canarias y Extremadura son las Comunidades Autónomas más baratas para realizar este tipo de eventos, con un coste promedio de 1.000 euros; lo que equivale a un 51,6% menos que el promedio nacional. Le siguen Andalucíay Castilla La Mancha, con unos costes de 1.100 y 1.300 euros respectivamente. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Primeras Comuniones en 2022: aumenta el precio medio en un 37,8%, más caras que antes del COVID Han pasado de ser una celebración espiritual a convertirse en un evento social Dos de cada tres españoles querría acabar con el cambio de hora en invierno y verano Un 70,9% de los encuestados preferiría quedarse en el horario de verano y sólo un 16,5% en el de invierno Más de 15.000 perros se darán cita en la Exposición Mundial Canina de Madrid Tendrá lugar IFEMA MADRID del 23 al 26 de junio España acoge el talento y la excelencia empresarial Iberoamericana en la gala de los Premios Jean Baptiste Say La ceremonia de entrega de estos galardones impulsados por la Red Business Market tendrá lugar el próximo jueves 28 de abril La Plataforma de Mayores y Pensionistas reclama una estrategia estatal para prevenir y combatir la soledad no deseada Es un problema que afecta de manera especial a los mayores, pero también a los jóvenes y a otros grupos como las personas con discapacidad