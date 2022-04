Las cinco flores que protagonizarán las rutinas de belleza de primavera con Omorovicza, Medik8 o Zador

Texturas suaves y ligeras de aromas frescos. La cosmética floral se impone para obtener un plus de sensorialidad en el cuidado de la piel Se aproxima mayo, el conocido mes de las flores, y un a explosión floral se apodera como tendencia absoluta en los outfits vistos recientemente en las redes de influencers y celebrities como María Pombo o Tamara Falcó. Una presencia floral que logra introducirse también al sector de la cosmética inundando productos con sus inconfundibles colores vibrantes, como el inconfundible Very Peri, elegido color del año por Pantone; sus delicados aromas: dulces, frescos y delicados, y sus potentes beneficios a nivel tratamiento gracias a las propiedades extraordinarias de estas especies, donde destaca el poder calmante y suavizante de la caléndula, las capacidades de rejuvenecimiento y positividad de la rosa, o la potente carga de fitonutrientes de la camelia.



Como explica Raquel González, directora de educación de Perricone MD: "En primavera la piel nos pide comenzar a utilizar productos ligeros y sedosos, productos que no aporten peso a la piel, al tiempo que logren darle beneficios iluminadores, rejuvenecedores e hidratantes tanto a la piel del rostro y como del cuerpo". Ante esta afirmación, proponemos una serie de productos potenciados con el poder de las flores para dejar que el neceser se inunde de esencia primaveral, acompañado de las texturas y aromas más adictivos.

Romántica y optimista rosa

La rosa es conocida por su inconfundible aroma, naturalmente estimulante, que ayuda a combatir la ansiedad y la depresión, además de aportar sus conocidas capacidades de rejuvenecimiento de la piel. La nueva crema Rose Indulget Body Cream de la firma británica Aromatherapy Associates se ha convertido en un tratamiento corporal lujosamente hidratante con una seductora y suave sensación de terciopelo.



Un tratamiento corporal que enriquece la piel y revitaliza los sentidos a través de la aromaterapia. Formulada con una mezcla de aceites puros de rosa, geranio y palmarosa, "la rosa de los Alpes suizos se combina con los aceites de almendra y jojoba, ricos en antioxidantes, para hidratar y enriquecer la piel. La niacinamida, una vitamina de acción múltiple, fortalece la piel; mientras que el aceite de escualeno, de origen vegetal, ayuda a mantenerla firme. La piel queda profundamente nutrida, hidratada y luminosa, con un delicioso aroma que la acompaña durante todo el día", explica Ana Yuste, directora técnica de Aromatherapy Associates.

Rose Indulgent Body Cream de Aromatherapy Associates

Precio: 49€ purenichelab.com

Delicada y elegante camelia

Sólo una flor tan delicada como la camellia japonica podía dar lugar a uno de los extractos naturales más venerados por la cosmética asiática: el aceite de Tsubaki. "La eficacia de este ingrediente radica en su exitosa combinación de fitonutrientes, ya que aúna vitaminas A, D, C y E, además de un alto contenido en ácidos grasos fundamentales (especialmente ácido oleico Omega 9, un componente antiinflamatorio que acelera los procesos de cicatrización), de rápida absorción y acción clínica probada para reforzar la función barrera y promover la síntesis de colágeno", apunta Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour.



Petals of Botanique es la mascarilla exfoliante de Boutijour, formulada con un 97% de extractos botánicos e ingredientes de origen natural, donde destacan la camelia sinensis y el extracto de loto para aportar beneficios antioxidantes a la piel. Además, incorpora semillas de albaricoque finamente molidas para ayudar a exfoliar la piel y conseguir un aspecto más suave y una textura de piel refinada.

Petals of Botanique de Boutijour

Precio:70€. mumona.com

Clásica y efectiva caléndula

El aceite de caléndula es uno de los ingredientes más famosos dentro del sector de la cosmética, sus mágicas propiedades hidratantes, calmantes y suavizantes hacen de él un compañero imprescindible en productos de tratamiento corporal. "El aceite de caléndula tiene cualidades antioxidantes, que favorecen la eliminación de radicales libres, así como propiedades emolientes, calmantes y antiinflamatorias para aportar hidratación y suavidad a zonas del cuerpo con exceso de sequedad por lo que es muy común ver este ingrediente en productos de tratamiento corporal", explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.



Gold Shimmer Oil, de la lujosa firma Omorovicza, famosa por incorporar una potente carga de minerales en todos sus productos, es un aceite corporal irisado formulado con oro coloidal para curar los micro daños y fortalecer la piel; aceite de germen de arroz para proporcionar nutrientes esenciales a la piel y aceite de caléndula para calmar y suavizar el tejido. Sus sutiles partículas de oro añaden un brillo seductor a zonas como el escote, los brazos o las piernas y un brillo sin igual al cabello.

Gold Shimmer Oil de Omorovicza

Precio: 76€. farmacianautic.com



Innovador y potente bakuchiol

El Bakuchiol, obtenido de las semillas de la planta Babchi, es conocido como la alternativa natural a la vitamina A, un remedio herbal con potentes propiedades usadas desde la antigüedad en medicina. "Está clínicamente probado que ayuda a estimular la producción de colágeno y elastina, fortaleciendo la barrera protectora de la piel para evitar la pérdida de humedad y suavizando la aparición de líneas finas y arrugas. Increíblemente suave, es adecuado para aquellos que generalmente no pueden tolerar la vitamina A, ya que no provoca irritación", detalla Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.



Bakichiol Peptides de Medik8 se trata de un potente suero de tratamiento antiedad formulado con 1,25 de Bakuchiol puro. Además, se realza con péptidos iluminadores y extracto de cica calmante. Con el uso continuado, no sólo se experimentarán resultados similares al retinol en términos de rejuvenecimiento de la piel y una reducción en las líneas finas, también se observará una mejora en el tono y la claridad de la piel.

Bakuchiol Peptodes de Medik8

Precio: 58€. medik8.es



Dulce y empolvado cerezo

Con un impresionante aroma a flor de cerezo, este jabón de Zador limpia en profundidad e hidrata. Un completo viaje para los sentidos absolutamente primaveral. Dicha pastilla ofrece grandes beneficios, el primero de todos es su embriagador perfume, con un fuerte toque a flor de cerezo, tanto que ducharse o lavarse las manos con él transporta al primaveral Tokio o al valle de cerezos por excelencia español, el Jerte.



Por otro lado, cuenta con una durabilidad increíble -algo que se alcanza por lo que se denomina triple prensado francés, y que permite que la pastilla tarde en deshacerse-, ZADOR Cherry Blossom cuida la piel al mismo nivel que la envuelve de su envolvente fragancia. "La pastilla incluye en su interior manteca de karité para hidratar y nutrir la piel, evitando que se seque en el proceso de limpieza. Al mismo tiempo, cuenta con agua termal húngara del Lago Héviz, de donde es originaria la firma. Este agua es famosa por sus numerosos beneficios a la hora de tratar la piel y su reconocimiento cuenta con milenios de antigüedad y civilizaciones que han acudido a ellas gracias a su poder curativo", concluye Ana Yuste, directora técnica de la firma.

Jabón ZADOR Cherry Blossom

Precio: 12€ purenichelab.com