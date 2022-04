​Woody Allen, su cine y cinco poemas

Everyone says i love you

Lo que Augusto me da buen humor tan refinado, y bonhomía que a veces me pone un poco triste no me lo da Fernando quien lo que me da es esa irresistible pátina desesperada que, en el fondo, me ratonea

Lo que Ercilia me da maledicencia en envase solícito y encantador, esa singularidad no me lo da Irene quien lo que me da es el desasosiego de lo simple, hasta de lo precario la transparencia la feliz puñalada de su frescura

Me da Norberto lo que no me da Heriberto me da Johana lo que no me da Fabiana David me da lo que Esteban no me da porque no quiere, porque no puede Dolores me da lo que Carmen por lo mismo no me da Gisela da lo de ella y sobreadaptada da lo que me darían Lidia, Jaime, León e inclusive Azucena pero sin la eficacia de Azucena León, Jaime e inclusive Lidia Enrique es feroz y todo un canalla pero no conmigo eso no me lo da Antonio es mágico, sensitivo. __________ “EVERYONE SAYS I LOVE YOU” (“TODOS DICEN TE QUIERO”) de Woody Allen.

“Husbands and wives”

Doloridos impregnados milicianos de porte matrimonial comentan sus refriegas y posiciones emblemáticas a inquisitivos interesados en desarrollos controvertidos. __________ “Husbands and wives” (“Maridos y esposas”), film dirigido por Woody Allen.

“Crimes and misdemeanors” I También para mí hubiera sido desquiciante seguir siendo tanto para ella II La oscuridad o los ojos del pozo donde me desnudo. __________ “Crimes and misdemeanors” (“Crímenes y pecados”), film dirigido por Woody Allen.

“Bullets over Broadway” Él desde su dimensión de dramaturgo genial antes de ser eliminado en la vida real acribilló el promisorio universo moral de David Shayne. _________ “Bullets over Broadway” (“Disparos sobre Broadway”), film dirigido por Woody Allen.

“Stardust memories”

A los senos de mis fans mi caripela en sus remeritas Al sueño mi interpretación pero a la mortalidad mis radiografías Muestrario, muéstrame agonizando con mis dulces mostrados ¡Autógrafos, autógrafos vendo! y para mí no tengo Cicatriz en la actriz y candados alados Al vértigo mis trucos de niño y mamá A cámara te miro y al fin bendigo al jazz A los bandazos vuelvo a la trama en tren. __________ “Stardust memories” (“Recuerdos”), film dirigido por Woody Allen.