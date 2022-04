Misiles con nombres ¿Por qué la fuerza de una fe comunitaria calla ante tanta barbarie, violencia, genocidios y odios sin sentido? Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

lunes, 25 de abril de 2022, 12:00 h (CET) ¡Qué poco ha cambiado la humanidad! Los hachas, con distintos nombres, formas y potencia, dominan las decisiones. La VIDA cuenta poco, cuando la avaricia, adornada de superpotencia, ocupa la mente. El sentido común siempre pregunta.

¿Por qué la obediencia de rebaño se mantiene en una sociedad intelectualmente preparada? ¿Por qué la “unanimidad” política es aceptada por personas convencidas de la libertad individual? ¿Por qué las “ideologías” minoritarias intentan dominar la sociedad , mediante “lobbies” económicos? ¿Por qué la fuerza de una “FE” comunitaria, calla ante tanta barbarie, violencia, genocidios y odios sin sentido?

Por fin: ¿Qué pasa por la cabeza de los “trabajadores de la guerra”? ¿Por qué desprecian el dolor ajeno? ¿Por qué la moral de la guerra permite el abuso sexual como premio al odio?

No lloremos por los demás… Lloremos por nuestro silencio… Lloremos por nuestro aburguesamiento… Lloremos por nuestra pérdida de visión lateral… Lloremos, porque nos hemos equivocado de futuro…

El mundo religioso, “pastores y rebaños”, adormecido con la serenidad de un falso compromiso, habla, aconseja, llora…, pero da pena por su inconsistencia, por su inmovilidad, por su atrincheramiento prudente…

Los misiles llevan el seudónimo de todos nosotros… ¡COBARDES! Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​¡Tiembla España! Aragonés, el independentista, habla de Estado de derecho “En el siglo XII no existía el término Cataluña ni los territorios del rey de Aragón (Ramiro II el Monje) y del conde de Barcelona (Ramón Berenguer IV) tenían fronteras en común” El orden de los factores... Así se iniciaba el desarrollo de la famosa propiedad conmutativa que aprendimos en nuestras primeras nociones de matemáticas Gobernantes títeres ​"Como los políticos nunca creen en lo que dicen, se sorprenden cuando alguien se los cree”, Charles de Gaulle Hay que dejar de enfrentarse La concordia no conoce fronteras, únicamente el egocentrismo y el rencor hacen territorio para sí y los suyos Misiles con nombres ¿Por qué la fuerza de una fe comunitaria calla ante tanta barbarie, violencia, genocidios y odios sin sentido?