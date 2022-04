24 al 30 de abril, Semana Europea de la Vacunación La vacunación es fundamental para prevenir enfermedades y proteger la vida Redacción

viernes, 22 de abril de 2022, 12:10 h (CET) El Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos en todas las edades, tiene en la vacunación uno de sus pilares fundamentales, por ello ésta debe ser accesible a todos, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) nos sumamos a esta Semana Europea de la Vacunación concienciando a la población sobre la necesidad de vacunarse y el derecho de todos los menores a estar protegidos contra las enfermedades prevenibles por vacunación.

El lema de este año, Larga Vida para Todos, marca un objetivo que solo conseguiremos si confiamos en las vacunas, que han permitido salvar millones de vidas desde que se creó la primera en 1798 contra la viruela. A lo largo de estos dos siglos su eficacia ha quedado altamente demostrada y podemos afirmar, por ejemplo, que en Europa no hay casos de poliomielitis desde 2002, no han aparecido brotes de difteria desde principios de la década de 1990 y 29 de los 53 países que conforman la región han eliminado la propagación endémica del sarampión y la rubéola. Sin embargo, la tasa de inmunización a nivel mundial sigue siendo baja y cada año hay unos 20 millones de niños y niñas en todo el mundo que no reciben las vacunas fundamentales, una situación que se ha agravado durante la pandemia.

“La vacunación es un acto de protección hacia nosotros mismos y hacia los demás, tal y como hemos comprobado en la lucha contra la Covid-19, donde gracias a la vacunación de más de 600 millones de europeos, se han podido salvar 470.000 vidas entre los mayores de 60 años en los primeros once meses de campaña, tal y como estima un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud/Europa y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.

Es evidente que la vacunación salva vidas y nos ayuda a protegernos generación tras generación contra las enfermedades infecciosas, por ello es urgente que nos concienciemos sobre su importancia y seamos responsables", explica Daniel Torres, secretario de Acción Social de SAE.

