Manipulación de cargas con carretillas elevadoras

A pesar del constante desarrollo de medios técnicos para automatizar numerosos procesos, la mayoría de los almacenes requieren equipos controlados por operarios, entre los que se incluyen las carretillas elevadoras. Estas máquinas rápidas y ágiles permiten transportar mercancías embaladas en forma de palets. Para obtener más información sobre las carretillas elevadoras, visite https://machineryline.es/-/carretillas-elevadoras--c398.

Aplicaciones de carretillas elevadoras

Por lo general, las carretillas elevadoras se utilizan para realizar los siguientes trabajos: apilar mercancías;

descargar coches;

cargar palets preparados en furgonetas;

transportar mercancías por el almacén;

realizar la clasificación y el control de la cantidad restante de mercancías.

Las carretillas elevadoras presentan una serie de características, en virtud de las cuales se dividen en diferentes clases y tipos:

1. Capacidad de carga. Las máquinas más compactas están diseñadas para trabajar con cargas de 1 a 3 toneladas. Sin embargo, existen modelos de carretillas elevadoras capaces de transportar hasta 25 toneladas a la vez, lo que permite transportar una gran cantidad de productos o equipos específicos de una sola vez por el almacén hasta cargarlos en un carro.

2. Potencia. Cuanto mayor sea el peso de las cargas previstas, más potente debe ser el motor. Los «pesos pesados» utilizan motores con una capacidad de 150 caballos, suficiente no solo para transportar mercancías, sino también para levantarlas a grandes alturas.

3. Altura máxima de elevación o recogida. Hay carretillas elevadoras capaces de elevar productos a una altura de 13 metros. Sin embargo, son equipos especializados. Los modelos convencionales presentan un umbral de elevación de 6 metros.

4. El tipo de alimentación indica dónde se pueden utilizar las carretillas elevadoras. Los modelos de gasolina y diésel están diseñados para funcionar al aire libre o en hangares ventilados. Para trabajar en interiores, las más adecuadas son las carretillas elevadoras de batería, que tienen un sistema de propulsión eléctrica y no generan emisiones peligrosas durante la operación.

Características adicionales de las carretillas elevadoras

Algunos modelos están diseñados de tal manera que, si lo desea, el propietario puede rediseñarlos con tan solo añadir complementos. Por lo tanto, en determinadas condiciones, la lista de funciones de la carretilla elevadora se puede ampliar. No obstante, esta funcionalidad está limitada por la falta prácticamente total de permeabilidad debido a la poca distancia al suelo y la baja velocidad de la propia carretilla elevadora.

Las carretillas elevadoras de gasolina se pueden convertir a otro tipo de combustible, como el gas natural, para ahorrar costes. Para ello, se utilizan instalaciones de gas industrial, cuyo uso, si se realiza conforme a las instrucciones, es seguro. El efecto económico se logra solo si se utiliza de forma regular el mecanismo de carga, por lo tanto, dicho reequipamiento no se recomienda para aquellos operarios cuyo equipo no se use con mucha frecuencia.



A la hora de elegir una carretilla elevadora, es necesario tener en cuenta no solo los trabajos que se realizan en ese momento, sino también las que pueden aparecer en un futuro próximo. Los expertos recomiendan adquirir carretillas elevadoras con un margen de capacidad de carga y altura de elevación para evitar su desgaste prematuro por trabajar al límite de sus capacidades.