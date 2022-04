​“Les trobes en lahors de la Verge Maria” Fue la publicación más importante de los reinos de Castilla y Aragón Manuel Ibañez Ferriol

@manuelvcia

jueves, 21 de abril de 2022, 11:01 h (CET) Valencia ha sido siempre la tierra bendecida por la Providencia. Y como gratitud, el primer libro impreso con caracteres móviles fue el titulado: Les trobes en Lahors de la Verge Maria, poemario dedicado a dar alabanza a la Madre de Dios. El libro, de más de 40 composiciones poéticas, esta escrito en lengua valenciana y participan poetas y versadores siguiendo unas normas tanto de temática como de ritmo poético. Por tanto, estamos ante la publicación más importante de los reinos de Castilla y Aragón, en el que se encuentra el reino de Valencia.



La fecha 1474, es la que tomamos como referencia. La ciudad de Valencia, cap i casal del Reino, gozaba de momentos muy pujantes dentro del panorama económico. La riqueza, hizo que Lamberto Palmart, trajera desde Maguncia (Alemania) la primera de las imprentas con caracteres móviles. El taller fue instalado en el barrio del Carmen, en concreto en la calle de Salinas, al lado justo del Portal de la Valldigna. Un lugar emblemático, que los valencianos recordamos con una placa, en la que se describe, el negocio de la imprenta y sus dueños.

Muy pronto los valencianos gozarán del primer libro que se imprime con esos caracteres móviles. Esta obra, fue un encargo de Luis Despuig, virrey de Valencia, al mossen Bernat Fenollar, persona relacionada con los ambientes literarios de la Ciudad. Los poemas habían de constar de cinco estrofas, con dedicatoria y estribillo. Pero los trovadores (aún no se llamaba poetas a los que no escribían en latín) tenían libertad en cuanto al estilo y la lengua, que en su mayoría fue la del vulgo, la propia, la diaria, es decir: la valenciana. Por tanto, el mundo literario, en su conjunto debe mucho culturalmente, a la gran labor de Lamberto Palmart y de los diversos mecenas que hicieron posible que hubiera ediciones no solo poéticas, sino narrativas, médicas, teológicas, filosóficas … La nueva revolución cultural se había puesto ya en movimiento.

Muy pronto, comenzaron a hacer aparición miedos ante la muy probable “avalancha” de libros que difundieran la cultura en todos los ámbitos, incluida la Biblia, que corría el peligro de ser mal interpretada o quizás a favor de las nuevas teorías religiosas que ya se daban en países como Alemania o Inglaterra. Enrique VIII, Lutero y posteriormente Calvino, estuvieron siempre vigilados por los poderes eclesiásticos. No se podía permitir que las interpretaciones de la Biblia, causaran daño a los que leyeran los textos impresos por Gutenberg en Maguncia y otras localidades germánicas. Sea como fuere, la imprenta móvil ya se podía dar en muchas ciudades europeas, sobre todo en aquellas que hubiera “Escuelas Catedralicias” o las nacientes Universidades. En el caso de Valencia, será en 1492, cuando quede fundada la Universidad en su Estudio General, gracias a la bula del Papa Alejandro VI -es decir Rodrigo de Borja-Borgia-, que firmó el decreto fundacional a petición de Isabel de Castilla y el primo de Rodrigo, Fernando de Aragón -también rey de Valencia-.

Valencia, se convierte gracias a la pujanza económica, en la ciudad europea de referencia cultural, artística, musical y de clara influencia social. Se revitaliza la “Taula de Canvis”, es decir el primer banco de Europa, regido por los Jurats de la Ciudad; también se pone en marcha la “primera letra de cambio”, que permite realizar transacciones comerciales sin tener que manejar monedas o dinero en efectivo; se potencian los juegos de azar, caso del “Ajedrez”, que surge en nuestra ciudad y que lo extendemos por todo el mundo; seremos los primeros en fundar un “Hospital” para enfermos mentales, después del sermón de San Vicente Ferrer y Fray Gilabert-Jofré, a favor de dar cuidados a los afectados por la disfunción mental. Todo sirve para seguir promocionando a los autores, impresores y editores, que se convertirán en los auténticos ejes de la promoción cultural en formato de libro.

Siglos después, otro valencianoVicente Clavel fue un escritor y periodista valenciano de inicios del siglo XX, siendo el personaje clave para la celebración del Día del Libro y los Derechos de Autor. Nació en Valencia en 1888. Empezó su carrera profesional en periódicos valencianos. Ahí destacó en El Pueblo, diario republicano de Valencia. Este fue un periódico fundado por el escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez en 1894, pero que desapareció en 1939, cuando la II República Española finalizó para dar paso a la dictadura franquista.

En el Pueblo Vicente Clavel defendería sus convicciones republicanas. Pero Valencia se quedaba pequeña y en 1913 ya aparecen artículos suyos en distintos periódicos de Madrid como El País, el Radical o El Parlamentario. Pero no solo eso. En 1916 fundó la Editorial Cervantes. Este hecho no debe pasar desapercibido. Porque Cervantes tendrá gran importancia para la designación del 23 de abril como Día del Libro.En esta editorial mostró su pasión por la puesta en valor de la lectura.

Imagino a Clavel amando la literatura y pensando en que había que difundirla a toda la sociedad española en una época en la que aún, había altas tasas de analfabetos.Posteriormente, en 1920, Clavel traslada su editorial a Barcelona, ciudad en la que siempre ha existido una importante actividad editorial. Sin dejar de lado su tierra valenciana, sigue trabajando en la edición, traducción de libros y en la difusión de la lectura. Clavel impulsó en aquella época la creación de organizaciones empresariales en el sector del libro. Fruto de ello nació en 1922 la Cámara del Libro de Barcelona, institución de la que Vicente Clavel formaría parte desde su fundación.Fue entonces cuando la idea de tener un día dedicado al libro cobraba importancia en la mente de Clavel y de otros profesionales del sector editorial.En 1923 empezó a manifestarse por escrito la idea de dedicar un día al libro en España. Con esto también se potenciaría el trabajo profesional de los editores. Sería en la Memoria de la Cámara del libro de Barcelona donde se dejó por escrito la intención de dedicar un día del año a celebrar la Fiesta del Libro. Esta iniciativa había surgido de Clavel.

De nuevo Valencia, en los temas relacionados con el libro. Así nacerá el Dia del Libro, siendo el 23 de abril la fecha escogida. Día de san Jorge, patrono de la Corona de Aragón además de otras localidades y territorios como la ciudad de Alcoy. Coincide con el nacimiento y la muerte de grandes escritores como Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Garcilaso de la Vega o el Inca Garcilaso.

Una fecha, no solo para el recuerdo, sino para la reivindicación de la cultura literaria y humanística, que nos debe hacer pensar ya que la lectura provoca ingenio, imaginación y aprendizaje. Felicidades a todos los que se dedican al noble arte de la literatura.

