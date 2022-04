Peritaje dental ante negligencias odontológicas de la mano de Dentinova Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de abril de 2022, 18:10 h (CET)

Acudir a un peritaje dental es necesario, por lo general, cuando una persona ha sido víctima de una supuesta negligencia odontológica. Algunos trabajadores del área de odontología hacen mal uso de sus herramientas de trabajo o ejecutan tratamientos sin la debida experiencia, perjudicando así a sus pacientes.

Ante un caso de una supuesta mala praxis, lo mejor que puede hacer un individuo es acudir a un perito dental para que evalúe si ha habido mala praxis y tener un conocimiento más amplio y neutral de lo acontecido.

Estos profesionales son los encargados de dar un diagnóstico para que el perjudicado pueda realizar un reclamo o no en las instancias legales y solicitar una solución al respecto si ha habido negligencia. En ese sentido, lugares como el centro dental Dentinova ponen a disposición servicio de peritaje odontológico para todos aquellos que estén viviendo una mala experiencia producto de un errado procedimiento bucodental y poder tener una segunda opinión neutral al respecto.

Cuándo acudir a un peritaje dental Son muchas las razones por las que las personas suelen solicitar un peritaje dental. Una negligencia odontológica puede englobar un tratamiento inadecuado, es decir, ejecutarlo sin que el paciente lo necesitara realmente, mal uso de la tecnología, falta de experiencia, trato inadecuado, hacer caso omiso al historial médico del paciente, entre muchas cosas más.

Ante casos como los mencionados, el centro dental Dentinova pone a disposición a un perito dental. Se trata específicamente del doctor Fernando Germán, especialista en implantes y estética dental. Este profesional se encarga de realizar un informe para que el paciente afectado pueda tener las herramientas adecuadas y la información completa desde un punto de vista neutral de la mano de un letrado especializado.

El documento determina si ha habido una mala praxis, las consecuencias ocasionadas y las posibles soluciones.

El procedimiento para solicitar el peritaje en Dentinova consta de varios pasos. Primero, el perito entrevista al afectado para que exponga su caso. Después, se le realiza un estudio radiográfico y tomográfico. Seguidamente, recauda toda la documentación necesaria para hacer la reclamación, y finalmente hace un análisis y estudio escrito que deberá ser presentado ante las autoridades tras la debida orientación de un abogado.

Acudir a un perito dental es fundamental para reclamar una negligencia bucodental Hoy en día, la figura del perito dental es fundamental a la hora de que una persona quiera hacer un reclamo legal tras ser víctima de una negligencia odontológica.

Son infinitos los casos de mala praxis odontológica. Hay quienes han contraído una infección o bacterias por la ineficiente esterilización de las herramientas, hay otros que han experimentado fuertes dolores por la mala colocación de coronas, puentes, e implantes, lesiones por endodoncias mal ejecutadas, pérdida de dientes por inexperiencia en la colocación de ortodoncia, etc., pero por fortuna, con la ayuda de un perito dental, es posible encontrar una solución a la problemática.

Los interesados en solicitar un peritaje dental de la mano de Dentinova deben ingresar a su página web donde pueden llenar un formulario para que desde el centro dental puedan contactar con ellos. También en la plataforma se encuentra la dirección del lugar y sus números de contacto.



