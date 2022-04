TelyNet y La Frontera VR firman la alianza perfecta Comunicae

martes, 19 de abril de 2022, 06:02 h (CET) Telynet sigue innovando para que los clientes siempre consigan una Digitalización perfecta adaptada a los roles de cada empresa y con las mejores tecnologías en su día a día. Y la última tecnología encontrada es el Metaverso, por eso Telynet en esta ocasión han firmado una alianza con La Frontera VR, consiguiendo la alianza perfecta para sus clientes Telynet empresa Líder en la Transformación Digital Comercial Móvil & Omnicanalidad, sigue avanzando y trabajando en el desarrollo de las nuevas tecnologías, para que las empresas de venta y distribución puedan hacer una transformación digital lo más cómoda y sencilla posible totalmente personalizada.

Telynet con más de 32 años de experiencia, con presencia en más de 20 países, con un equipo de profesionales de más de 100 personas por todo el mundo, se han especializado en la creación e implementación de productos de software para empresas en el campo de las soluciones móviles SFA, gestión de relaciones con clientes CRM, Servidores de Ventas Avanzados, Bots, Reconocimiento de Imágenes, Realidad Aumentada, Inteligencia Artificial yMachine learning.

Y ahora incorporan la última tecnología que se oye por todos lados, que es el Metaverso.

Pero saben ¿Qué quiere decir metaverso?

El Metaverso esun mundo virtual, se conectan utilizando una serie de dispositivos, los cuales hace pensar que realmente está la persona dentro del dispositivo, interactuando con todos sus elementos. A su vez también puede interactuar con otras personas que lo estén utilizando en ese momento.

Telynet ha buscado cómo incorporar esta tecnología en sus Soluciones Móviles Omnicanal, y ha encontrado cómo hacerlo.

Con la empresa La Frontera VR. La empresanace en 2017 como un estudio de realidad virtual, con el objetivo de crear contenido de altísima calidad y 100% a medida, para el segmento de clientes B2B.

Con el paso del tiempo, LFVR ha pivotado su modelo de negocio hacia un mix de plataforma tecnológica, contenido personalizado y servicio de acompañamiento premium a sus clientes (solución end to end). Ayudando a sus clientes a reducir gastos o incrementar ingresos, desarrollando aplicaciones VR/AR inmersivas y multijugador, 100% a medida de la necesidad y focalizadas en 3 casos de uso:

1. Sesiones de capacitación y aprendizaje inmersivo,

2. Showroom - demostración exacta del producto

3. Salas de reuniones para uso bajo demanda de clientes internos y externos.

Actualmente La Frontera VR cuenta con un equipo multidisciplinar de +40 profesionales, tremendamente motivados, que han realizado proyectos para empresas globales, en más de 10 países.

El objetivo de LFVR es desempeñar un papel relevante en el crecimiento vertiginoso de la industria global de VR/AR.

En la web de la Frontera VR encuentran esta frase:

“Algunas empresas miran al futuro e innovan, otras miran al pasado y se arrepienten”.

TelyNET y La Frontera VR son empresas que miran hacia el futuro e innovan siempre.

Por eso el pasado martes 5 de abril Don Bruno Mata Mayrand CEO de La Frontera VR y Don Juan José Machina CEO de TelyNET firmaron la alianza perfecta.

Una alianza donde el Metaverso junto con el ecosistema TelyNET sales SUITE 360, se unen para ofrecer a los equipos de Fuerzas de Ventas, un éxito seguro.

Las posibilidades del Metaverso prometen convertirlo en el lugar perfecto para aumentar las ventas y darles un nuevo impulso a los negocios de maneras ilimitadas.

La llegada del Metaverso es una revolución en la forma de acceder a la información, interaccionar con los clientes y un nuevo mercado donde incrementar ventas desarrollando nuevas formas de ver los productos.

Esta alianza ha comenzado con un metaverso a medida, creado por La Frontera VR para que Telynet realice las formaciones a sus clientes con un valor añadido que hasta ahora no había sido posible. En este metaverso el cliente podrá experimentar sesiones de capacitación y aprendizaje inmersivo.

El cliente podrá sumergirse en una sala virtual, en la que podrá interaccionar con el producto, sus compañeros y el formador. Estas salas de reuniones virtuales e inmersivas, se crearán para la ocasión.

Telynet y La Frontera VR se alían para resolver las necesidades reales de sus clientes, con un producto sencillo a la vez que innovador y rentable

