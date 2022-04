Cristina Peri Rossi, Premio Cervantes La escritora hispano-uruguaya recibe este próximo viernes, día 22 de abril, el premio más prestigioso de literatura en lengua castellana Redacción

lunes, 18 de abril de 2022, 13:06 h (CET) «El jurado le ha otorgado el premio a Peri Rossi por «reconocer en ella la trayectoria de una de las grandes vocaciones literarias de nuestro tiempo y la envergadura de una escritora capaz de plasmar su talento a una pluralidad de géneros. La literatura de Cristina Peri Rossi es un ejercicio constante de exploración y crítica [...], sin rehuir [...] temas claves de la conversación contemporánea como la condición de la mujer y la sexualidad». Jurado del premio.

«Si hay una escritora erótica en nuestra lengua es Cristina Peri Rossi… la que corre más riesgos y, a la vez, la más expuesta, como una trapecista sin red». Elena Poniatowska.

Nadie como Peri Rossi maneja el erotismo y combina la ironía y la lucidez, el humor y la ternura, constantes de una vasta obra siempre atenta a las complejas relaciones y la identidad de los seres humanos de hoy. Disfruten, padezcan, gocen y regocíjense leyéndola.

CRISTINA PERI ROSSI (Montevideo, 1941) es una de las escritoras más destacadas de la literatura en castellano. Fue la primera mujer en obtener el Premio de Poesía de la Fundación Loewe con su libro Playstation (2009) y ha conseguido, entre otros galardones, el Ciudad de Barcelona, el NH Mario Vargas Llosa de relatos, el Quijote, concedido por la Asociación de Escritores de España, donde vive desde 1972 tras exiliarse de Uruguay, y el prestigioso Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 2019. Ha cultivado todos los géneros y su obra se ha traducido a más de veinte idiomas. Entre sus novelas destacan La nave de los locos (1984), El amor es una droga dura (1999), Todo lo que no te pude decir (Menoscuarto, 2017) y la novela autobiográfica La insumisa (Menoscuarto, 2020); siempre ha sobresalido en el cultivo de la narrativa breve, como muestran sus libros en el sello Menoscuarto: Habitaciones privadas (2012) y Los amores equivocados (2015). Ha publicado diecisiete libros de poesía, los dos últimos en Cálamo: La noche y su artificio (2014) y Las replicantes (2016). En este sello también apareció Julio Cortázar y Cris (2014), libro que evoca su íntima relación con el autor argentino.

