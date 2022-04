El padre / The Father Florian Zeller. 97 min. Drama Psicológico. Anthony Hopkins, Olivia Colman. (2020, Amazon Original) Tania Serrulla Aguilar

sábado, 16 de abril de 2022, 11:16 h (CET) Anthony Hopkins siempre es un acierto. Ya desde sus inicios, sabemos que es un hombre camaleónico y que cualquier papel le va bien. Y la película que nos ocupa en esta ocasión no es una excepción. Nos tiene acostumbrados a la impecabilidad de sus personajes, aunque se trate de un personaje sencillo, sin matices, el típico abuelete que nos trasmite ternura y bondad, con esa vis cómica suya tan característica, tan mordaz e irónico, esos gestos tan comedidos, tan pensados en una interesante propuesta oda a la vejez y la madurez y el miedo que infundan los delirios emocionales tanto al protagonista como a sus allegados.

Esta película narra las desventuras de un anciano que convive con su hija Anne quien busca ayudarle en sus cuidados con la asistencia de una enfermera. Pero el padre identifica mediante algunos delirios a distintos personajes que van apareciendo en escena y confunden a nuestro abuelo. Y al propio espectador que a través de la mirada subjetiva del personaje y de esas alucinaciones, sientes su angustia, su confusión e incomodidad hacia la situación que se le presenta.



Un papel que podría adjudicarse a cualquiera de los otros conocidos actores mayores de Hollywood como Genne Hackman, Robert Duvall, Clint Eastwood, Michael Caine, Christopher Lee, Harrison Ford y sin embargo pensado para el actor favorito de todas las generaciones, desde aquel mítico chirrido de dientes mientras advertía haberse comido los sesos con Chantilly, produjo una mezcla de terror psicológico y admiración que fue en aumento hasta hoy, que nos ha ofrecido una sencilla propuesta interpretativa sin mucho esfuerzo en una cinta con un guion tan sencillo, tan hecho para el que realmente no piensas que estés viendo una película.

Si no fuere porque vemos a Hopkins desenvolverse con fluidez y carisma en redes sociales, siendo un auténtico fenómeno de masas con su gato y sus toques de piano, y en la última fiesta de los Oscars bailando con un movimiento de cadera que fue la envidia de los mejores bailarines, ahí con sus 84 años.

Florian Zeller escribe y dirige este filme de producción franco –americana mientras ya prepara una nueva revisión familiar con Hugh Jackman a la cabeza con "El hijo".

