Rezum, el nuevo método para tratar la hiperplasia benigna de próstata

miércoles, 13 de abril de 2022, 17:52 h (CET)

El portal Uroinfo ha anunciado un tratamiento innovador y efectivo con vapor de agua para mejorar la calidad de vida de cientos de pacientes que padecen de hiperplasia prostática benigna. Este se conoce como Rezum.

En qué consiste la hiperplasia prostática benigna Esta enfermedad aparece con el crecimiento no canceroso de la próstata, lo cual causa la compresión de la uretra. Las personas que sufren hiperplasia prostática benigna presentan síntomas que van desde el goteo posterior a terminar la micción hasta la imposibilidad total de emitir orina por la uretra. Los afectados también pueden sufrir polaquiuria (necesidad de orinar con mayor frecuencia) o nicturia (micción frecuente por la noche).

Cerca del 50 % de los hombres mayores de 50 años sufren algún grado de esta enfermedad, afectando directamente a sus hábitos y estilos de vida. Es por ello que el doctor Leonardo Tortolero, médico urólogo en Alicante, ha desarrollado estudios con este tratamiento de vapor de agua. El Rezum se lleva a cabo de manera ambulatoria y, entre otros beneficios, preserva la erección del paciente de forma natural.

La efectividad del Rezum a largo plazo El Rezum consiste en inyectar vapor de agua en la próstata, la cual cosa produce necrosis y muerte celular. De esta forma, se reduce el tejido que causa la obstrucción y se mejoran los síntomas. El doctor Leonardo Tortolero afirma que el procedimiento dura aproximadamente 15 minutos y permite conservar la eyaculación normal, en el 90 % de los casos.

Entre las limitaciones que actualmente presenta este tratamiento está su aplicación en próstatas con un peso mayor a los 100 gramos, ya que este órgano, al ser más grande, presenta una mayor dificultad para la aplicación de la técnica. En este sentido, está principalmente indicado para pacientes jóvenes con síntomas urinarios severos, que necesitan esta intervención para preservar la eyaculación.

Sobre este efecto en particular cobra mayor relevancia el Rezum, ya que muchos de los tratamientos farmacológicos y quirúrgicos disponibles para solucionar este problema urológico ocasionan una eyaculación retrógrada, que es la emisión de semen durante el orgasmo hacia la vejiga y no hacia el exterior. El doctor Leonardo Tortolero asegura que el Rezum se encuentra aprobado por la Agencia para la Administración de Fármacos y Alimentos.

Por la uretra, este efecto adverso se debe a los cambios en la contracción y relajación del esfínter o los cambios anatómicos ocasionados por las cirugías endoscópicas tradicionales. En España, esta técnica está disponible en algunos centros privados y públicos y algunas líneas de investigación rondan sobre su efectividad a largo plazo.



