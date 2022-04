Las ventajas de la técnica FUE, por Clínica Devesa Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de abril de 2022, 08:53 h (CET)

El cuero cabelludo del ser humano contiene alrededor de 100.000 hebras de cabello. En promedio, una persona puede perder hasta 100 cabellos durante un día, cifra que se considera normal. Sin embargo, la caída de este de manera generalizada o en cantidades excesivas es señal de una alteración aún mayor.

Este tema representa una de las preocupaciones más comunes tanto en hombres como mujeres. Sobre todo por cuestiones de estética, esta situación denominada como alopecia, puede generar inseguridad y baja autoestima.

Afortunadamente, los avances tecnológicos en la medicina han permitido el desarrollo de métodos para el tratamiento de la alopecia. Una de las más destacadas en la actualidad es la técnica FUE, la cual si se aplica por especialistas como los de la Clínica Devesa, puede generar resultados altamente efectivos.

Injerto capilar con la técnica FUE La técnica FUE (follicular unit extraction) es el método más avanzado para el trasplante capilar y uno de los métodos más solicitados a nivel mundial.

Consiste en realizar una cirugía no invasiva en la cual se extraen las unidades foliculares sanas de cada paciente, para después cubrir con ellas las zonas donde se ha presentado la caída del cabello.

Dentro de sus grandes ventajas, la técnica FUE se caracteriza por no requerir incisiones de gran tamaño, lo que quiere decir, que previene la formación de cicatrices o rastros visibles. Asimismo, la recuperación de los pacientes tras esta intervención suele ser rápida y sin riesgos posoperatorios.

Generalmente, la cirugía se lleva a cabo en 1 sesión de aproximadamente 7 horas (en algunos casos se requiere una intervención). Posteriormente, los resultados del método tienden a visualizarse a partir de los 4 meses. Hasta la fecha, más del 99 % de los pacientes intervenidos con la técnica FUE han tenido beneficios en el crecimiento de su cabello de forma natural.

Clínica de injerto capilar en Valencia Para garantizar la eficiencia del tratamiento y una correcta aplicación del mismo, la técnica FUE debe ser desarrollada por expertos en injerto capilar. En España, existen clínicas especializadas enfocadas en proporcionar soluciones capilares innovadoras y efectivas a los usuarios.

Muestra de ello es Clínica Devesa, un centro ubicado en Valencia que se ha convertido en una de las opciones más recomendadas de la zona. Este espacio ha destacado por ofrecer injertos capilares con esta técnica de última tecnología, contando con profesionales capacitados para su aplicación, como es el caso del Dr. Devesa.

Los profesionales de este centro de salud capilar ofrecen un estudio inicial gratuito para evaluar las condiciones del paciente y verificar su compatibilidad con la técnica, con el objetivo de lograr resultados óptimos y satisfactorios a quien se le realice.

La amplia trayectoria de Clínica Devesa, en conjunto con la asistencia de profesionales capacitados, ha permitido que se convierta en uno de los centros médicos más concurridos para la implementación de la técnica FUE en pacientes que desean tratar efectivamente su problema de alopecia.



