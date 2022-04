Al Cristo de los Estudiantes Soneto Gabriel Muñoz Cascos

miércoles, 13 de abril de 2022, 12:03 h (CET) Al ver al Cristo de los Estudiantes he sentido un gran escalofrío; la imagen muestra el rigor impío que soportó en escarnios degradantes.

Los golpes y otros signos lacerantes, son el vestigio minucioso y frío de una muerte, que aquel pueblo judío, le provocó con tintes humillantes.

Mas no lograron que el Amor Divino, puesto a prueba de tan violento modo, mermara por el daño y el tormento.

Y se palpa de un modo cristalino, que Cristo es, envuelto en sangre y lodo, Hijo de Dios, su Preciado Instrumento.

*Dedicatoria: A la Hermandad del Cristo de los Estudiantes de Córdoba que ha logrado esta imagen, tan cabal como conmovedora, que nos acerca, más aún, al Cristo Vivo del Sagrario.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.