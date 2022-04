El Coosur Betis atisba ya la orilla (75-68) Victor Diaz

martes, 12 de abril de 2022, 21:06 h (CET) Sigue la feliz semana de Pasión en el pabellón San Pablo. El Coosur Betis, que había salvado hace apenas tres días un “match ball” ante el Casademont Zaragoza, empieza a creer en sí mismo y hace creer a los suyos con el milagro gracias a su octavo triunfo de la temporada, el segundo ante un Valencia Basket que, derrotado también en la "Fonteta" en la primera vuelta, mira a los verdiblancos como su bestia negra.

Esta vez dio igual que sobreviniera el mismo mal de casi siempre en los terceros cuartos, porque hoy el equipo de Luis Casimiro ha sabido sobreponerse y culminar, como el otro día, con un último cuarto espectacular. Así, aunque con un partido más, han logrado cazar por fin al pelotón de equipos que, con ocho victorias, marca el camino de la permanencia en la ACB.

Comienzo con arreón

Los béticos salieron como un ciclón, y con los dos primeros triples de Bertans y una canasta de Pasecniks tomaron inmediatamente más de diez puntos de renta (13-2, min 3), teniendo que frenar Peñarroya la sangría con un tiempo muerto.

El técnico valencianista le puso las pilas a los suyos, y la ventaja bética se fue con la misma celeridad con la que llegó. Claver desde fuera y Rivero desde dentro más un triple final de Ferrando dejaron a los “taronja” al ladito mismo del Coosur Betis al concluir el primer cuarto (17-16).

Acto seguido Tobey, con una canasta bajo aro, dio la única renta a su equipo hasta el descanso (17-18, min 11), en los albores de un segundo cuarto que, no obstante, iba a estar dominado por la mayor concentración y motivación de un Coosur Betis ante un Valencia un tanto obtuso.

Bertans seguía con su show, a base de triples más un 2+1 en ataque para completar un total de 15 puntos al descanso. Y además también se fajaba atrás, participando en algún que otro robo de balón propiciado por su esfuerzo.

El letón compensaba el poco acierto de Evans, voluntarioso en la dirección pero desafortunado en sus entradas a canasta, aunque luego se redimiría en cierto modo. Y a Evans le secundaba el capitán bético, Almazán, con otros dos triples que ayudaron a los de Casimiro a marcharse a vestuarios siete puntos por delante (36-29, min 20).

Sobreviviendo al tercer cuarto

Claro que faltaba por llegar el tradicionalmente fatídico tercer cuarto para el Betis. Y hoy no podía ser menos. No lo empezó mal, superando de nuevo los diez puntos de ventaja (40-29, min 22).

Pero entonces empezó la reacción valenciana, desde fuera y desde dentro. Con triples, como los de Dublevic, López-Arostegui y Puerto; y con Rivero haciendo muchísimo daño en la zona. Así hasta completar un demoledor parcial de 2-18 en pocos minutos.

La ventaja visitante llegó hasta los siete puntos con una canasta de Tobey (45-52, min 29), mas luego los béticos despertaron, y a base de bien. Primero recortando la desventaja con el quinto triple de Bertans y con una canasta de Wiley (50-52, min 30) y después poniéndolo todo en el asador en el cuarto final.

Apoteosis en verdiblanco

Con San Pablo volcado, Evans despertaba, anotando su primera canasta en los minutos iniciales del último período; y un triple de Báez empezaba de nuevo a marcar distancias. No sería la última canasta de importancia del ala pívot.

Evans, con su segundo enceste y con su sangre fría desde la personal, colocaba de nuevo el más 10 para su equipo (67-57), que el Betis supo mantener ya hasta el final del encuentro.

No obstante si el Valencia Basket es tercero es por algo, y se dispuso a morir al menos con las botas puestas. Los visitantes recortaron hasta los seis puntos, pero el segundo triple de Báez, éste a 40 segundos del final (73-64), acababa por sentenciar un duelo que hace definitivamente resurgir a un equipo que se asoma definitivamente a la orilla de la salvación.

75- COOSUR REAL BETIS: Evans (9), Bertans (21), Johnson III (8), Brown (4), Pasecniks (8) -cinco inicial-, Cvetkovic (3), Almazán (6), Wiley (8), Báez (8). 68- VALENCIA BASKET: Hanlan (6), Hermannsson (2), Claver (5), Dublevic (7), Rivero (21) -cinco inicial-, Puerto (3), Pradilla (2), López-Arostegui (7), Ferrando (3), Tobey (12) y Labeyrie (-). ÁRBITROS: Cortés, Padrós y González. Eliminaron por faltas personales al bético Cvetkovic. PARCIALES: 17-16, 19-13, 14-23 y 25-16. INCIDENCIAS: Pabellón San Pablo (Sevilla), 19ª jornada de la Liga ACB 21-22, aplazada en su día por los casos de COVID en la ACB. 3700 espectadores en las gradas, entre ellos algunos jugadores del Real Betis Balompié.

